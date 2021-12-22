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среда, 22 декабря 2021 12:37

Из-за упрямства и эгоизма им тяжелее всего давались шаги вперед - кто победил в реалити "Эксы"
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В течение 15 эпизодов реалити об отношениях "Эксы" участники пытались ответить себе, стоит ли быть дальше вместе. В третьем сезоне приняло участие 13 пар.

Ведущий проекта "Нового канала" Александр Педан отметил, что он с соведущей Наталией Ежовой долго совещался.

"И нам все же удалось выбрать пару победителей. Это те, кому тяжелее всего давались шаги вперед – из-за упрямства, эгоизма. Но ради любви они не просто изменились, а стали неузнаваемыми", - сказал он.

Победителями стали Алена Чаринцева и Геворг Берчян. Пара получила приз 100 тысяч гривен.

В течение 15 эпизодов реалити об отношениях "Эксы" участники пытались ответить себе, стоит ли быть дальше вместе
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В третьем сезоне приняли участие 13 пар
Победителями стали Алена Чаринцева и Геворг Берчян
Пара получила приз в 100 тыс. грн.
У еще одной пары финалистов Ани Сулимы и Августа Козанчука тоже произошло яркое событие. Участник сделал предложение любимой на финальной вечеринке

"Этот проект, кроме того, что открыл нас самим себе, еще и открыл нас друг другу. Мы стали другими. Сдержаннее воспринимаем наши отношения, чувствуем спокойствие внутри. Я не просто победил, а выиграл свою счастливую жизнь с красивой и крутой девушкой, которой буду гордиться всегда", - поделился мужчина.

У еще одной пары финалистов Ани Сулимы и Августа Козанчука тоже произошло яркое событие. Участник сделал предложение любимой на финальной вечеринке. Сделал это во второй раз, и она согласилась.

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"Мы взяли максимум из этого проекта. Мы – семья Козанчук-Сулима", – подытожила финалистка.

Прошло 15 недель сложных испытаний, которые проходили участники третьего сезона реалити об отношениях "Эксы". Ведущие проекта - Александр Педан и Наталья Ежова. Крепость своих отношений испытали 13 пар.

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