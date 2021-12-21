Падали в холодную воду и жили на улице: самые экстремальные испытания "Эксов"

Прошло 15 недель сложных испытаний, которые проходили участники третьего сезона реалити об отношениях "Эксы".

Ведущими проекта на "Новом канале" являются Александр Педан и Наталья Ежова. Крепость отношений испытали 13 пар. Накануне финала, который состоится 21 декабря, для Gazeta.ua собрали самые экстремальные задания "Эксов".

На пятой неделе реалити поднимали вопрос секса в парах. Участники делились проблемами, связанными с интимом, и обсуждали то, о чем раньше молчали. Одно из заданий эпизода снимали ночью у Киевского моря.

На улице было +13°С, дул сильный ветер. По условиям испытания, один из эксов в халате лежал на прикрепленной над бассейном кровати, а другой тянул за веревку эту кровать, чтобы получить приглашение на романтический ужин. Чем ближе конверт, тем больше угол наклона кровати над водой, а также вероятность, что партнер упадет в воду, температура которой +15°С.

"Во время объявления правил я стояла на узкой железной конструкции над бассейном. Обувь – на каблуках, а тут поднялся сильный ветер, так что было страшно и опасно. Мы с командой вовремя это поняли, поэтому я переобулась в ботинки. В итоге обошлось без купания в бассейне", - поделилась Ежова.

Во время испытания пара все же упала в холодную воду. Но команда реалити быстро ее согрела.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Еще со второй недели проекта участники начали осознавать проблемы в паре и бороться с ними. Им подготовили для одной из задач судна, в которых накануне проделали отверстия. Одна проблема пары соответствовала одной дыре в лодке. Эксы должны были переплыть на другой берег озера. Можно было либо брать скоростью, либо собирать по пути бутылки с пробками, чтобы затыкать отверстия в лодке.

На 12-й неделе мужчины с женщинами обменялись ролями. Участники вместе с командой проекта уехали жить на берег Десны. Испытание на прочность и выдержку началось еще дома, когда вещи с собой собирали не женщины, а мужчины. А участницы, в свою очередь, отвечали за то, где жить.

"Чтобы заработать комфортную палатку, мы должны были съесть неприятные вещи: лук, лимон, личинки, свиную шкуру и животный жир. Накануне этой задачи мы с моим парнем Егором поссорились. Но я понимала, что несмотря ни на что хочу заботиться о нем, на меня можно положиться, и важно, чтобы он это понимал. Поэтому съела всю эту гадость", – вспоминала Илона Рябова.

За еду и воду тоже нужно было бороться. Продукты добывали мужчины. Не без помощи женщин. Они рисовали для своих любимых карту местности, где были спрятаны продукты. А за воду участницы дрались в грязи.

Последнее испытание сезона происходило на 30-метровой высоте. В отношениях нужно доверять друг другу, уметь слушать и договариваться, не скрывать мысли и эмоции. На задании финального выпуска участники должны были соединить все это и показать, что урок усвоили.

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"Участникам нужно было со специальным оборудованием пройти 50 метров по веревке с крыши одного 12-этажного дома на крышу другого. Я напросился протестировать это задание. Когда подошел к краю, понял, что это самое сложное и экстремальное испытание, которое вообще было на проекте", - поделился Педан.

В 13-м выпуске реалити "Эксы" показали одну из недель участников в тайном формате. Впервые на телевидении в проекте сыграли в "Мафию". Ведущий программы Александр Педан рассказал, что сначала участники заполнили специальные "Соглашения с совестью", которые и помогли определить Мафию.