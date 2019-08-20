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среда, 21 августа 2019 01:35

6 вещей, которые никогда не нужно делать для мужчины

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Любить не запрещено, жертвовать собой ради возлюбленного – в строго исключительных ситуациях. Чего никогда и ни при каких обстоятельствах не нужно делать для мужчины, если в ваших планах остаться с ним надолго, пишет marieclaire.ru.

Помогать финансово

  Попытка завоевать мужчину деньгами и дорогими подарками не приведет к успеху, наоборот, может оттолкнуть его. Фото: ua.depositphotos.com
Попытка завоевать мужчину деньгами и дорогими подарками не приведет к успеху, наоборот, может оттолкнуть его. Фото: ua.depositphotos.com

Даже если у вашего избранника пустой кошелек и работу никак найти не может, запомните: работу можно найти всегда, и если мужчина мечтает не только самореализовываться, но еще и кормить семью, можно, в конце концов, и грузчиком поработать. Если у вас войдет в привычку давать возлюбленному большие суммы, рано или поздно это закончится плохо – вам придется найти сначала вторую, потом третью работу, а любви от этого в вашей жизни больше не станет.

Дарить дорогие подарки

Подарки должны быть равноценными. Во-первых, попытка завоевать мужчину деньгами, скорее всего не приведет к успеху, напротив, дорогими подарками вы можете только оттолкнуть его, особенно если он себе такой роскоши позволить не может. Во-вторых, если вам попался недобросовестный представитель сильного пола, любовь может превратиться в использование.

Жалеть

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Если ваш мужчина плачет, похлопайте его по плечу, а если он продолжит лить слезы и после этого – купите своему избраннику памперс. Как ни странно, в реальности эти советы действительно работают. Проблема в том, что в отличие от женщин, мужчина за жалость к нему чувства любви не испытывает. То есть, проще говоря, жаловаться на жизнь он будет вам, а так же ныть, стенать - при вас, а гулять и, что характерно, играть свадьбу – с другими. Проблема в том, что женщинам всегда кажется, будто жалобы - это признак глубоких отношений, они ведь его, несчастного и одинокого, вытаскиваете из пучины отчаяния.

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Произносить фразу "а я тебе говорила"

Даже если вы сто раз правы. Даже если вы его предупреждали, предостерегали и говорили, как надо было, а он посмел вас ослушаться. Нет ничего более провокационного, чем ваша фраза "а я тебе говорила". Во-первых, вы оказались умнее, чем он, во-вторых указали ему на это. Будьте уверены, теперь ваш любимый наверняка обидится, более того – скорее всего в скором будущем припомнит вам свой досадный промах.

Отказываться от личной жизни и карьеры

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Чем больше мы посвящаем жизнь своим мужчинам, детям и домашним заботам, тем быстрее теряет к нам интерес наш возлюбленный. Рано или поздно ему захочется, во-первых, побыть одному, во-вторых – посмотреть на красивую женщину. И будьте уверены, в большинстве случаев, если вы не в состоянии скинуть с себя халат и фартук, он найдет себе другой объект восхищения. Кстати, это вовсе не значит, что ваш благоверный сломя голову кинется подыскивать себе любовницу. Нет, он просто будет любоваться другими.

То же самое касается и вашего личного времени, интимного пространства. Если вы вышли замуж, это вовсе не означает, что нужно забросить друзей, работу и прочие приятные для вас вещи. Напротив, чем разнообразнее и полнее будет ваша жизнь вне семьи, тем больше к вам будет тянуться ваша половинка. Но опять же, не забывайте – во всем нужно знать меру.

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Менять внешность

Женщины любят меняться. Сегодня - брюнетка, завтра блондинка. Все это в пределах нормы. Если же на кардинальной смене имиджа настаивает ваш избранник – задумайтесь. Обрезать или отращивать волосы в угоду мужчине? Просто потому что ему так захотелось? Не стоит, особенно если вы относитесь к тем счастливицам, которые успевают не только зарабатывать деньги и готовить завтраки с ужинами, но еще и следить за собой. Если ваш избранник предпочитает худощавых девочек "унисекс", а вы - обладательница пышных форм, почему бы не посоветовать мужчине найти себе свой идеал, а не пытаться подогнать вас под невероятные параметры. Ваш мужчина должен принимать вас такой, какая вы есть (разумеется, в разумных пределах), в противном случае это просто не ваш мужчина.

Мужчины тоже нуждаются в поддержке. Но это совсем не значит, что нужно за него принимать решения, рушить все вокруг и возводить заново, иногда достаточно просто подержать за руку, это помогает. Мужчина хочет слышать от женщины: "Как я ценю то, что ты делаешь для меня и детей". Ведь действительно, чтобы он ни делал, каких бы вершин ни достигал, все это он делает исключительно для вас и, может быть, лишь отчасти для себя. Но ему одному нужно гораздо меньше. Поддерживайте своего избранника, и результат не заставит себя долго ждать.

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