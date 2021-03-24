Жокейские сапоги и стеганые вещи: самые актуальные весенние тренды

Стилисты и фешн-блогеры уже успели воплотить новые тренды в своих образах. Разрезы на брюках, жокейские сапоги, акцент на воротник - трендовые новинки поражают разнообразием.

Дизайнеры решили вернуть яркий цвет в повседневность после всемирной пандемии. Можно сочетать различные оттенки для интересного образа, пишет Cosmopolitan.

Разрезы на брюках сделают наряд стильным и актуальным. Миксовать лучше с обувью на высоком каблуке и объемным верхом. Стеганые вещи выглядят не только стильно, но и практично и удобно. Такие элементы гардероба подойдут под любой образ.

Если в прошлых сезонах мода адаптировала мужские вещи с объемными плечами и размера оверсайз под женские, то теперь актуальными стали жокейские сапоги. Воротник на блузках и платьях сделает образ более стильным и женственным.

Фото: instagram.com/emilisindlev

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Пастельные оттенки остаются в тренде в этом сезоне. А массивные аксессуары в любом цвете и из любого материала дополнят весеннее платье.

Прошлый год показал, что прежде всего стоит ценить природу, людей вокруг и себя. Поэтому и в моде в этом сезоне будут не роскошные образы, а удобные и более экологичные. Дизайнеры отмечают, что важен индивидуализм и полная свобода самовыражения. Однако модные критики назвали и антитренды 2021-го, от которых необходимо избавиться.