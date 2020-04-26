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вторник, 28 апреля 2020 14:25

Женственно и соблазнительно: топ-8 трендовых фасонов юбок
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Многослойность
Кожаная юбка в многослойности
Юбка плиссе с прозрачными элементами
Кожаная юбка
Многослойность

Юбка - самая изысканная часть гардероба, способная сделать любой образ утонченным и нежным. Многослойность, милитари. кожа, плиссе и асимметрия - такие свежие тенденции современной моды на юбки. Стилист и фешн-блогер Елена Галант рассказала о топ-8 самых актуальных фасонов юбок, на которые советует обратить внимание в этом сезоне.

1. Юбка-сафари или милитари. "В таких юбках наиболее уместны все оттенки бежевого хаки, коричнеыий. Накладные карманы делают низ этой юбки тяжелее. Но иногда это именно то, что нужно, если вы перевернутый треугольник и вам надо компенсировать объем сверху. Самые актуальные мини-юбки с накладными карманами. Они выглядят довольно легко и аккуратно по сравнению с юбками-миди. Классно будут смотреться с ковбойскими сапогами или с белыми аккуратными блузами или просто с классическими нейтральными рубашками ", - советует стилист.

2. Который сезон не исчезает с подиумов юбка-плиссе. "Все зависит от того, с чем вы будете ее сочетать. Ее можно носить скучно, и это будет выглядеть неактуально, а можно круто: сверху одеть что-то вытянутое, например, полосатую рубашку оверсайз или удлиненную тунику. Юбка-плиссе хорошо работает в роли нижнего слоя в многослойности. Вы можете одеть поверх нее юбку с запахом из плотной материи, например, кожи. Особенно интересно выглядят принтованные юбки-плиссе, например, в горошек или с геометрическими диагональными полосами.

3. Асимметричный крой - модная тенденция лет 8-ми. "Асимметрия помогает скрыть недостатки фигуры и привлечь внимание к достоинствам. С такими юбками можно создавать интеллектуальные и продвинутые образы".

4. Кожаные юбки. "Кожаные изделия - вообще один из самых мощных трендов этой весны. Советую носить кожаные юбки в монохромных образах. Тогда будет ставка на игру различных фактур. Кожаная фактура очень приятно сочетается с легкой шифоновой блузой или с теплой шерстяной фактурой джемпера.

Кожаную юбку с запахом можно одеть поверх трикотажного платья или платья-рубашки, или же поверх юбки-плиссе.

Есть плиссированные кожаные юбки. Они красиво будут смотреться на девушках-грушах, поскольку держат А-силуэт, который очень хорошо выглядит, когда у девушек есть объемные женственные формы ", - делится секретами Елена Галант.

5. Атласные миди-юбки. "Подходят практически всем. Обратите внимание на цветные однотонные. Они весной принесут яркость и насыщенность. Носим или с тяжелым шерстяным джемпером, чтобы поиграть на контрасте фактур, или же это может быть простой свитшот. Самые лучшие такие юбки из натурального шелка".

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6. Мини-юбки А-силуэта. "Весна 2020 - это победное возвращение мини. Лучше всего носить их с тяжелыми ботинками или ботинками-казаками. Красиво поаерх одеть длинный мужской пиджак. Так же эту юбку можно носить с нежными босоножками".

7. Микширование принтов. "Выбирайте такие юбки в миди-длине, чтобы можно было поиграть с сочетаниями цветов в крупных масштабах".

8. Прозрачные детали. "С такими юбками особенно красиво играть в многослойность", - советует фэшн-блогер.

Модные тенденции в 2020 году показывают, как веяния 70-90-х годов могут возвращаться через десятки лет и оказываться на пике популярности.

Теперь по-настоящему модное платье лишь слегка прикрывает бедра, зато сочетать такое можно практически с любыми аксессуарами.

Автор: Валерия Радзиевская
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