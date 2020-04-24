Соты, трапеции, бабочки: тренды очков в этом сезоне

Нынешний сезон самый богатый на формы и стили солнцезащитных очков. Об основных формах очков, которые будут на пике моды, рассказывает стилист и фешн-блогер Маргарита Мурадова.

"Существует миф, что солнцезащитные очки нужно носить только летом. На самом деле они необходимы в любое время года, если есть солнце. Особенно зимой, когда много снега. Поэтому очки актуальны всегда.

Первая форма. на которую стоит обратить внимание - шестиугольник. Эта форма активна в районе лица. Подходит людям с круглыми и овальными чертами лица, но никак не с треугольными или прямоугольными, так как будет акцентировать острые углы лица.

Кошачий глаз - следующая форма. Это каплевидные очки, которые вытягиваются к виску. Они могут быть как крупными, так и минималистическими. Их главное преимущество в том, что они визуально вытягивают глаз. Это выглядит женственно и красиво. Такие очки хорошо дополнят маскулинные образы, брючный костюм или жакет, и женственные платья. Эту форму максимально популярной сделала в свое время Одри Хепберн.

Удлиненные и узкие прямоугольники, как в фильме "Матрица", не защитят от солнца, но будут красивым аксессуаром.

Очки с фантазийными скобками - следующий уже максималистичный тренд. Они - интересный аксессуар, который не нуждается ни в сережках, ни в других украшениях. Их можно носить с простой футболкой, и они уже будут произведением искусства ", - говорит Маргарита Мурадова.

Очки с цветными линзами и цветными оправами в этом году модны как никогда. "В тренде разнообразные и насыщенные оттенки. Эти очки хорошо оттенят как нейтральное, так и яркие наряды.

Очки с белой пластиковой оправой и черными линзами - это стиль 1960-х. К ним можно добавить платье А-силуэта, подобрать волосы в хвост, чтобы акцент был на оправу.

Очки с цепочками-подвесками позволяют носить их на шее. Эти цепочки могут быть металлические, пластиковые, из ракушек, из камней. Хороший аксессуар для отдыха.

Очки вне времени - авиаторы. Одни из самых красивых и сексуальных. Но они подходят не всем из-за своей каплевидной формы. Острый угол этой капли направлен вниз по внешним сторонам. Для людей с массивными челюстями это невыгодно, ведь будут делать нижнюю часть лица визуально тяжелее. А вот лучше подойдут они людям с обостренным подбородком ", - советует стилист.

Массивная оправа почти на пол-лица также в моде. "Такие очки имеют слегка детский характер. Поэтому их лучше поддержать одеждой в инфантильном стиле.

Массивные круглые очки - форма, с которой нужно быть осторожными людям с круглым лицом, чтобы не утрировать эту форму. Если у вас квадратная форма лица, то надевая такие очки в мелком размере, вы рискуете выглядеть как кот Базилио. Поэтому я в советовала выбирать более круглые варианты.

Очки с тонкой аккуратной металлической оправой. Она выглядит миниалистично и может акцентировать какие-то драматические нотки в образе. Пластик всегда слегка игривый, а металл нейтральный и не привлекает лишнего внимания. Что позволяет оставаться в рамках минимализма или делать акцент на какие-то другие элементы в образе. Это универсальная и тихая оправа, которая позволяет говорить другим элементам гардероба.

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Очки-бабочка. Максимально универсальны. Подходят как округлым, так и угловатым формам лица. С тонкой металлической оправой они могут вписаться даже в минималистичный образ.

Геометрическая форма, особенно квадрат или перевернутая трапеция, подходит всем формам лица. Геометрия - очень удачный выбор.

И конечно актуальны очки без оправы. Они невесомые и нежно смотрятся на лице ", - подчеркивает Маргарита Мурадова.

Китайская компания Rokid создала очки T1, которые измеряют температуру тела человека. Очки T1 - это портативный и компактный тепловизор. В аппарате есть инфракрасный датчик для определения температуры в 200 человек в течение двух минут на расстоянии до трех метров. Устройство оснащено процессором Qualcomm, 12-мегапиксельной камерой, использует функции дополненной реальности и имеет голосовое управление - для записи видео и фотографий без использования рук. Очки могут использовать муниципальные службы в общественных местах, чтобы измерять температуру прохожих.