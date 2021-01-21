Выбрали самую модную сумку 2021-го

Модные эксперты назвали самую модную сумку 2021 года. Ею стала модель Prada Cleo.

Вещь уже стала must-have прошлого года и покорила сердца многих звезд и блогеров, сообщает издание Who What Wear.

Автор: Іnstagram Wendy Swan Сумку Prada Cleo признали самой модной

Благодаря своей изящной форме с единственным акцентом - треугольником с логотипом итальянского дома моды, этот минималистичный аксессуар станет универсальным и классическим украшением любого образа.

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Сумку Prada Cleo уже успели полюбить влиятельные Insta-дивы, среди которых - фэшн-блогера из Парижа Камиль Шарьер, блогера Эмили Синдлев, которую называют одной из самых ярких фигур модной индустрии Дании, а также сингапурская it-girl Йойо Цао.

Автор: Іnstagram Fanny Ekstrand Сумку Prada Cleo признали самой модной

Дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно подбирать гардероб со вкусом и без финансовых потерь. По его словам, прежде всего это можно сделать на базовых футболках. Они могут быть не дорогие, но лучше покупать 2-3 пары сразу.