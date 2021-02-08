Вражають красою та смаком - яскраві фото моделей за 50

Сохранить молодость и красоту, даже когда тебе "немножко за 50", возможно без пластических хирургов.

Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, меньше нервничайте и наслаждайтесь каждым моментом, говорят почти все модели в пожилом возрасте.

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Они продолжают покорять подиумы и украшать обложки мировых глянцев. Эти невероятные модели вдохновляют миллионы женщин в мире.

Gazeta.ua подготовила подборку знаменитых моделей летнего возраста и предлагает читателям ее пересмотреть.

Фото: pinterest.com

Известные голливудские актрисы 1930-1940 годов заставили посмотреть на женскую красоту с другой стороны. Они ввели моду на сексуальность, обольстительность и непринужденность.