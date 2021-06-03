Вдвое дешевле: как сэкономить на шопинге

Наверное, многим знакома ситуация, когда в гардеробе время от времени появляются эмоциональные и незапланированные покупки. А знакома ли вам ситуация, когда шкаф будто заполнен одеждой, но надеть нечего? Подобные моменты говорят о том, что вам надо более взвешенно подходить к выбору вещей и основательно готовиться к шопингу. Но как это сделать? Gazeta.ua подготовила подборку важнейших секретов удачного шопинга, которые помогут сэкономить.

Все начинается с анализа

Автор: Andrea Piacquadio. Pexels Анализируйте свой гардероб, свою жизнь и отдавайте предпочтение вещам, которые наиболее часто будут использоваться

Первый этап покупки новой вещи - это анализ старых. Уделите достаточно времени для того, чтобы понять, каких вещей у вас уже достаточно, а каких действительно не хватает. Кроме этого, проанализируйте свой ритм жизни, подумайте, какие вещи вы надеваете чаще, а какие годами ждут своего часа. Бессмысленно покупать седьмое платье и при этом не иметь базовую рубашку или джинсы (если только вы не поклонница платьев). Также не очень уместно покупать очередные босоножки на каблуках, если ваш привычный ритм жизни - это походы с ребенком на детские площадки. Вещи, которые покупаются "на всякий случай" просто занимают место в шкафу, пока не перестают быть современными и в конце концов отправляются в мусорное ведро. Не экологично и вовсе не экономно.

Есть база, а есть акцент

Автор: Maryia Plashchynskaya. Pexels Умелое сочетание вещей – это первый путь к экономии и разумному потреблению

Особым и очень кропотливым шагом в разборе является анализ базовых и акцентных вещей. В идеале это выглядит так: большую часть гардероба занимают базовые вещи, которые легко сочетаются между собой, и еще несколько акцентных вещей, которые могут стать интересной изюминкой образа. Вы также можете разложить и сфотографировать все возможные варианты сочетаний вещей, чтобы более наглядно видеть, каких именно элементов не хватает вашему гардеробу. Возможно, вам нужна базовая футболка прямого кроя, а не очередная сумка зеленого цвета?

Онлайн или оффлайн?

Автор: Andrea Piacquadio. Pexels Большинство людей предпочитают не тратить время на очереди в примерочные и заказывать понравившиеся товары прямо из дома

Всемирная пандемия внесла свои коррективы в возможность покупать вещи - теперь большая часть населения предпочитает шоппинг перед монитором компьютера. Если же вам важно примерить вещь, то перед походом в магазины все же обратитесь к онлайн приложениям, которые имеют все магазины масс-маркета. Для чего? Во-первых, это значительно экономит ваше время, потому что вы заранее знаете весь ассортимент и товар в наличии (нет смысла заходить куда-то, если там нет того, что вы хотите купить). Во-вторых, понимая ценовую политику брендов, вам будет проще сориентироваться в себестоимости желаемой вещи и не потратить больше, чем вы рассчитывали.

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Скупой платит дважды

Автор: Artem Beliaikin. Pexels Не гонитесь за низкими ценами, всегда анализируйте соотношение «цена-качество» и необходимость покупки той или иной вещи

Когда вы говорим об экономии, мы имеем в виду прежде всего обдуманные покупки, а не поиск самых дешевых вариантов. Иногда вещь, которая стоит гораздо дешевле, имеет такую ​​стоимость из-за использования некачественных материалов. Именно поэтому такая вещь прослужит вам гораздо меньше по времени и уже через сезон вы будете вынуждены заменить ее на новую. Обращайте внимание на состав (100% полиэстер будет очень неудачным выбором), на качество пошива, на фурнитуру и на возможные дефекты производства. Экономия - это не про скупость. Экономия - это о взвешенных решениях и понимании своих потребностей. Хорошего вам шопинга.

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