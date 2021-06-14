Вдохновляться природой: 5 цветовых сочетаний, которые сделают стиль неповторимым

Сочетание цветов является весьма актуальным и сложным вопросом, с которым сталкиваются все, кто хоть раз хотел создать нетривиальный образ. Когда хочется небанального микса оттенков, но возникает вопрос: можно ли сочетать фиолетовый с серым, является ли хорошим тандемом желтый и розовый, как интересно стилизировать белый цвет? На все эти вопросы уже ответила... природа! Мировые дизайнеры и стилисты обращаются к природным сочетаниям, чтобы создать неповторимый и интересный образ. Gazeta.ua подготовила подборку пяти цветных дуэтов, которые освежают стиль и делают аутфит неповторимым.

Нежный сиреневый и нейтральный белый

Дуэт, который покорит миллионы сердец. Такая нежная и ненавязчивая гамма делает образ романтичным и интересным. Это тот вариант, когда хочется одновременно светлый и нейтральный образ, но использовать в образе не только белый. Однозначно попробуйте, если хотите сделать свой стиль еще более женственным.

Автор: Ekaterina Belinskaya.Pexels Нежные цветы... Почему бы не вдохновиться их палитрой и не перенести в образ?

Автор: Michelle Leman.Pexels Нежное сочетание цветов придадут легкости и романтичности

Небесный голубой и растительный зеленый

Зеленый и голубой цвета также чрезвычайно нетривиальными в сочетании. Играйте с насыщенностью цветов, экспериментируйте с дополнительными аксессуарами и очаровывайте своим стилем весь мир!

Автор: Atypeek Dgn.Pexels Благородные цвета создают прекрасную композицию

Автор: Michelle Leman.Pexels Редкое сочетание цветов, но очень интересное

Невинный белый и спокойный голубой

Еще один нежный вариант для тех, кто ищет актуальные сочетания с белым цветом. Вообще белый является нейтральным по стилизации цветом, но за счет именно такой ненавязчивости многие избегают микса белого и других цветов. Природа доказывает, что не следует бояться нежной палитры.

Автор: Miguel Á. Padriñán.Pexels Бездонное небо и пушистые облака - вдохновляемся и повторяем

Автор: murat esibatir.Pexels Нежное сочетание цветов придают особого энергии образу

Темный зеленый и желтый или оранжевый

Такое сочетание довольно редко встречается в образах, что делает его еще более необычным и интересным. Образы, созданные в подобном цветовом миксе, являются одновременно строгими за счет насыщенного зеленого и драйвовыми благодаря яркому акценту.

Автор: Daniel Spase.Pexels Сочные цвета природы подталкивают к смелым модным решениям

Автор: Steven Tanuwijaya.Pexels Зеленый и оранжевый - идеальное сочетание для идеального образа

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Оранжевый и серый или любые темные цвета

Оранжевый цвет является активным, поэтому стилисты рекомендуют внедрять его в стиль рискованных модниц. Такой насыщенный солнечный цвет добавляет необходимую динамику, поэтому прекрасно сочетается со всеми темными оттенками. Но если вы не боитесь рисковать и привлекать к себе внимание, стилизуйте оранжевый с более насыщенными цветами и получайте тысячи восхищенных взглядов!

Автор: paul voie.Pexels Буйство красок природы отлично будут смотреться и на наших одеяниях

Автор: Daniel Adesina.Pexels Смелый образ, вдохновленный природой

Если вы пока не готовы носить одежду яркого желтого цвета, то советуем внедрить его в свои аксессуары. Так, полностью серый образ можно интересно разбавить яркой желтой сумкой или шарфом, головным убором или украшениями, или даже маникюром. Весь наряд будет выглядеть более трендово и привлекать внимание, но вместе с этим вы будете чувствовать себя комфортно, так как основным цветом будет спокойный серый или любой другой цвет, а радостный желтый - только яркой деталью.