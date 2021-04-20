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вторник, 20 апреля 2021 15:00

В моду вошла новая техника создания одежды

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В моду вошла новая техника создания одежды
Техника кроше - это преимущественно вязаные вещи. Фото: pixabay

В моду вернулись вещи, выполненные в технике кроше.

Они выглядят так, будто их создали руками, пишет Elle.

Эта модная одежда не является идеальной. Она яркая и похожа на детские изделия. Преимущественно, это вязаные вещи – панама, балаклава, свитер, кардиган, платье или сумка, которые легко приживаются в современном гардеробе.

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Многие fashion-блоггери и знаменитости уже примерили одежду, созданную в такой технике. Например, супермодель Белла Хадид носит цветную панаму на пляже, а стилист Бланка Миро надевает вязаную безрукавку поверх хлопчатобумажного платья.

В моду вернулись кроп-топы с банданы, которые были популярны в 90-х годах. В те времена культовые знаменитости носили такие вещи. В частности, звезды Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс были большими поклонницами топа с банданы.

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