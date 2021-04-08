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четверг, 08 апреля 2021 23:46

Модная вещь с 90-х, которая вернулась в тренды

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Модная вещь с 90-х, которая вернулась в тренды
Модельеры советуют сочетать его с джинсами, спортивными брюками, кроссовками и куртками. Фото: FashionNova Instagram

В моду вернулись кроп-топы с банданы, которые были популярны в 90-х годах.

В те времена культовые знаменитости носили такие вещи, пишет Daily Star.

В частности, звезды Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс были большими поклонницами топа с банданы.

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Модельеры советуют сочетать его с джинсами, спортивными брюками, кроссовками и куртками. В то же время, можно экспериментировать и носить топ с юбками, леггинсами и туфлями на каблуках.

Также в кроп-топах появлялись на публике модели Анджелина Анг (Angelina Ang), Дестини Мари (Destiny Marie), Курт Уолдинг (Court Walding) и Лора Эми (Laura Amy).

Каждый сезон в тренде появляются определенные стили в образах, которые предлагают стилисты и дизайнеры. Из-за всемирной пандемии одним из популярных стал пижамный стиль. В тренде остается спорт-шик. Модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли часто одевается в этом стиле.

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