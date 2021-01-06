В моду вошел корсет: как и с чем одевать

Корсеты можно носить разнообразно. Фото: pexels

В новом модном сезоне корсет стал чрезвычайно популярным.

Он добавляет в образы романтизма, поэтому специалисты советуют иногда его одевать, пишет Elle.

Корсеты есть настолько модными, что их демонстрируют даже в мужских коллекциях. Дизайнеры придумали, как сделать корсеты более удобными и забрали металлические рамки или деревянные вставки, которые сковывали движения.

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Корсеты можно носить разнообразно: с рубашкой, трикотажными платьями, шелковыми блузами или как топ. Этот элемент образа подойдет на все случаи жизни, если его правильно совместить с другими вещами. Например, вариант корсета из экокожи можно миксовать с объемным пиджаком в офисном стиле. С кружевом подойдет для домашней вечеринки.

В новом году популярности наберет украшение моносерьга. Специалисты предупреждают, что к ней стоит хорошо продумать весь образ, пишет "Уніан".Выбирать стоит одну моносерьгу, или асимметричные. К одной серьги, стоит заложить прядь волос за ухо, чтобы акцентировать на ней внимание.