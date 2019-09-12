Украинская актриса дебютировалана Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: Olya Lapteva

Украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week, которая проходит прямо в эти дни.

Несколько лет назад актриса стала лицом коллекции украинского дизайнера Андре Тана, но ее дебют в качестве модели состоялся только сейчас, в рамках NYFW.

"К дефиле я отнеслась, как к новой роли. А то, что роль была без слов, стало самым интересным. Ведь настроение своих образов и коллекции в целом нужно было передать и показать невербально: с помощью походки, движений, выражения глаз", - говорит Анна Буткевич.

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В Нью-Йорк Анна прилетела по приглашению компании Nolcha – одного из организаторов fashion-шоу и показов в рамках нью-йоркской недели моды. В конце прошлого года во время съемок фильма в Лос-Анджелесе, который скоро выйдет в прокат, Анну заметили продюсеры компании и уже тогда заинтересовались ею, как моделью.

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