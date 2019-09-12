Кара Делевинь показала нижнее белье на Неделе моды в Нью-Йорке

Фото: Reuters

Британская модель и актриса 27-летняя Кара Делевинь побывала на Неделе моды в Нью-Йорке. В Barclays Center в Бруклине знаменитость пришла на шоу бренда нижнего белья певицы Рианны Savage x Fenty.

На красной дорожке Делевинь позировала в черном мини-платье, которое продемонстрировало ее длинные ноги. Через расстегнутый верх наряда было видно кружевной бюстгальтер. Образ дополняли собранные волосы в высокий хвост и макияж в темных тонах.

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Западные СМИ отметили, что позировать к фотографам Кара вышла отдельно от актрисы 29-летней Эшли Бенсон. В июне модель раскрыла их романтические отношения, разместив видео с поцелуями в соцсети.

Автор: dailymail.co.uk Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон

На модном шоу также побывали сестры-модели Белла и Джиджи Хадид, Пэрис Хилтон.

Автор: Reuters Модель Белла Хадид

Нью-Йоркская неделя моды в разгаре. Мировые дизайнеры продолжают представлять новые коллекции сезона весна-лето 2020. В этом году в фэшн-индустрии прошли глобальные изменения: на подиум вышли не только модели plus-size, но и бабушки и беременные женщины.