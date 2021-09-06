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Юбка должна быть в каждой: какие варианты модные этой осенью
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Джинсовые юбки как длинные так и короткие модно носить с кардиганом
Фото: instagram.com/anna_mishaevna
Юбки ассиметричного кроя и на запах до сих пор держатся в трендах
В трендах - стеганые юбки
Популярные становятся среди модниц костюмы с юбкой.
Кожаные юбки прямого покроя, А-образные, клеш.

Юбка - это то, что должно быть в гардеробе каждой женщины.

С ней можно комбинировать любые образы, рассказала стилист Анна Мишаивна в Instagram.

Один из мегатрендов этой осени - трикотажные юбки длины миди и макси, по ее словам. Модно носить с грубой обувью, крассовками, сапогами, заходящими под юбку.

Кожаные юбки прямого покроя, А-образные, клеш также одевают с сапогами, лоферами, ботами.

Юбки в складочку большую, мелкую и плиссе также актуальны. Со всем можно надевать плиссированную миниюбку.

В трендах - стеганые юбки, как и все другие стеганые вещи. Популярными становятся среди модниц костюмы с юбкой из шерсти, твида в клетку, полоску. Длина юбки от мини до макси.

Юбки ассиметричного кроя и на запах также до сих пор модные.

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Джинсовые юбки как длинные так и короткие надо носить в сезоне с вязаным кардиганом, заимствованным из "бабушкиного" гардероба.

На осень надо купить модную косынку, чтобы выглядеть стильно. Косынки - самый трендовый головной убор ближайшего сезона. Косынки из плотных материалов станут стильной альтернативой осенним шапкам.

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