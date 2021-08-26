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четверг, 26 августа 2021 12:32

Как носить модную косынку осенью - варианты образов
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Косынку можно носить с классическим костюмом
Фото: instagram.com/streetstyle_looks_
Вариант косынки с пальто и пиджаками
Косынка с кроп-топами и короткими рубашками
Косынка - это хит осени 2021
Джинсы и пиджак с косынкой выглядят стильно

На осень надо купить модную косынку, чтобы выглядеть стильно.

Эта вещь - один из ярких трендов сезона, рассказала стилист Самаль Сан в Instagram.

Также предложила примеры образов, как носить косынку.

Косынки - самый трендовый головной убор ближайшего сезона. Косынки из плотных материалов станут стильной альтернативой осенним шапкам.

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Этот свежий тренд можно легко вписать в гардероб, по словам специалиста.

Чтобы не промокнуть в дождливое время года, можно надевать резиновые сапоги. Они защитят ноги от промокания. И могут хорошо дополнить образ модниц. Наиболее популярны они осенью, когда идут проливные дожди. Особенно актуальны высокие сапоги. Покупать полуботинки не стоит, потому что они немного устарели. Дизайнеры рекомендуют выбирать сапоги на небольшом каблуке, которые сейчас в тренде.

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Дата
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