Трикотажные и кожаные: какие брюки будут актуальны зимой

Для зимних дней дизайнеры предлагают сразу несколько трендовых брюк, которые остаются актуальными и в холодное время года.

Одним из основных модных новинок зимы 2021 года является кожаный вариант. Такие штаны могут быть разных моделей: баллоны, прямые и даже скинни. Модными цветами являются основные оттенки сезона – от черного до нежно-персикового, пишет ELLE.

Среди зимних мастхэвов является трикотажный клеш. А для модного образа стоит надеть рубашку оверсайз размера и дополнить ремнем на талии и колье-цепью.

Фото: Pinterest

Брюки-баллоны выглядят стильно с клетчатым принтом. Жакет, свитер с высоким горлом и обувь в маскулинном стиле дополнят модный образ.

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Широкие брюки-палаццо, которые летом заполонили модный мир и продолжают быть актуальными зимой, стилисты и инфлюэнсеры советуют заправлять в трендовую обувь с высоким и широким голенищем.

Чаще всего стилистов спрашивают о том, какая же оптимальная длина брюк. В этом году строгих правил на этот счет нет. Но для стильного образа нужно знать кое-какие нюансы.