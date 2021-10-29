Стильные брюки: какие нюансы нужно знать для гармоничного образа

Чаще всего стилистов спрашивают о том, какая же оптимальная длина брюк. В этом году строгих правил на этот счет нет. Но для стильного образа нужно знать кое-какие нюансы.

Удачной длиной зауженных штанов с защипами является косточка или выше на 1-2 см. Трендовыми секретами делится стилистка Яна Лунькова в Instagram.

Идеальной длиной прямых штанов является до лодыжки или чуть ниже. Брюки-клеш лучше выбирать длиной до середины каблука или чуть выше.

Лучше не надевать палаццо, волочащееся по полу. Это портит штаны. А еще хуже – можете зацепиться и упасть. Оптимальной длиной брюк-палаццо является 1 см от пола.

Фото: instagram.com/lunkova_yana

Джинсы-скинни следует выбирать с длиной до косточки. Но может быть ниже или выше на 1 см. Так же и с джинсами mom.

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Щиколотки нужно закрывать в холодное время года. Стилистка уверяет, что голая нога в мороз – не стильно, а глупо.

Дизайнеры предлагают разнообразие комфортных вещей, которые будут актуальны в холодное время года. В этом году акцент именно на универсальности элементов гардероба. Модель, которую относят к категории вне времени, – это объемные свитера.