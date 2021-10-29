 
Ексклюзивы
1/5
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 1485
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1179
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 522
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1089
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1647
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1287
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2349
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 990
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 1098
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
7
12
6
7
5
Стильные брюки: какие нюансы нужно знать для гармоничного образа
Стильные брюки: какие нюансы нужно знать для гармоничного образа
Готовимся к Хэллоуину: какие трендовые образы подобрать для самой темной ночи года
Готовимся к Хэллоуину: какие трендовые образы подобрать для самой темной ночи года
Самая красивая женщина мира и дочь Мадонны в эффектных образах прошлись по подиуму
Самая красивая женщина мира и дочь Мадонны в эффектных образах прошлись по подиуму
Фэшн-шпаргалка по гардеробу: какие трендовые вещи понадобятся зимой
Фэшн-шпаргалка по гардеробу: какие трендовые вещи понадобятся зимой
В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе
В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе
Видео
Все видео
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
От украинского бренда: Елена Зеленская надела трендовый костюм для визита в США
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 2889
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 999
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 909
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2736
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 702
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
воскресенье, 31 октября 2021 01:45

Стильные брюки: какие нюансы нужно знать для гармоничного образа
7

  Комментировать

Чаще всего стилистов спрашивают о том, какая же оптимальная длина брюк. В этом году строгих правил на этот счет нет. Но для стильного образа нужно знать кое-какие нюансы.

Удачной длиной зауженных штанов с защипами является косточка или выше на 1-2 см. Трендовыми секретами делится стилистка Яна Лунькова в Instagram.

Идеальной длиной прямых штанов является до лодыжки или чуть ниже. Брюки-клеш лучше выбирать длиной до середины каблука или чуть выше.

Лучше не надевать палаццо, волочащееся по полу. Это портит штаны. А еще хуже – можете зацепиться и упасть. Оптимальной длиной брюк-палаццо является 1 см от пола.

Удачной длиной зауженных штанов с защипами является до косточки или выше на 1-2 см
Фото: instagram.com/lunkova_yana
Идеальной длиной прямых штанов является до лодыжки или чуть ниже
Брюки-клеш лучше выбирать длиной до середины каблука или чуть выше
Лучше не надевать палаццо, которые волочатся по полу
Джинсы-скинни следует выбирать с длиной до косточки

Джинсы-скинни следует выбирать с длиной до косточки. Но может быть ниже или выше на 1 см. Так же и с джинсами mom.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плиссированная и кожаная: беспроигрышные варианты юбок для осеннего образа

Щиколотки нужно закрывать в холодное время года. Стилистка уверяет, что голая нога в мороз – не стильно, а глупо.

Дизайнеры предлагают разнообразие комфортных вещей, которые будут актуальны в холодное время года. В этом году акцент именно на универсальности элементов гардероба. Модель, которую относят к категории вне времени, – это объемные свитера.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стильные брюки: какие нюансы нужно знать для гармоничного образа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 1 Просмотров: 17092
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского Просмотров: 14193
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 11160
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 9999
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 5499
Мода
Готовимся к Хэллоуину: какие трендовые образы подобрать для самой темной ночи года
Готовимся к Хэллоуину: какие трендовые образы подобрать для самой темной ночи года
12
 Просмотров: 297
Самая красивая женщина мира и дочь Мадонны в эффектных образах прошлись по подиуму
Самая красивая женщина мира и дочь Мадонны в эффектных образах прошлись по подиуму
6
 Просмотров: 3582
Фэшн-шпаргалка по гардеробу: какие трендовые вещи понадобятся зимой
Фэшн-шпаргалка по гардеробу: какие трендовые вещи понадобятся зимой
7
 Просмотров: 1206
Мода для женщин - что будем носить в этом сезоне
Мода для женщин - что будем носить в этом сезоне Просмотров: 342
В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе
В пастельных оттенках: Никитюк показалась в трендовом осеннем образе
5
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
6
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
Голосов: 896
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть