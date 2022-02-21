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вторник, 22 февраля 2022 09:26

Тренды 2022 года: показали самый стильный головной убор этой весны
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У многих уже есть чувство быстрого приближения весны. А модницы изо всех сил подбирают новые луки на будущий сезон.

Но первые дни марта и теплые солнечные лучи еще не означают, что пора избавляться от головных уборов, пишет Elle.

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Трендовым головным убором весны считается кепка. Обычно ее одевают под длинные тренчи черного, серого и бежевого цвета в сочетании со светлыми джинсами или спортивным костюмом. Лучшей обувью для прогулок остаются кеды или белые кроссовки.

Идеи для образа с кепкой
Фото: instagram.com/carodaur
Идеи для образа с кепкой
Идеи для образа с кепкой
Идеи для образа с кепкой
Идеи для образа с кепкой

Через неделю весна, а это значит, что пора продумывать идеи для фотосессий. Атмосферные кадры будут сохранять цветущее настроение. Gazeta.ua предлагает топ-5 самых эстетических идей для фото.

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