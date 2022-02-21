Тренды 2022 года: показали самый стильный головной убор этой весны

У многих уже есть чувство быстрого приближения весны. А модницы изо всех сил подбирают новые луки на будущий сезон.

Но первые дни марта и теплые солнечные лучи еще не означают, что пора избавляться от головных уборов, пишет Elle.

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Трендовым головным убором весны считается кепка. Обычно ее одевают под длинные тренчи черного, серого и бежевого цвета в сочетании со светлыми джинсами или спортивным костюмом. Лучшей обувью для прогулок остаются кеды или белые кроссовки.

Фото: instagram.com/carodaur

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