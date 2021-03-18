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четверг, 18 марта 2021 17:00

Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
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Дизайнеры предлагают не только определенные вещи, но и идеи их сочетания. В этом модном сезоне в трендах разнообразные комбинации платья с брюками.

Стильное сочетание платья с брюками удачно подойдет для непостоянной погоды
Фото: Pinterest
Стильное сочетание платья с брюками удачно подойдет для непостоянной погоды
Стильное сочетание платья с брюками удачно подойдет для непостоянной погоды
Стильное сочетание платья с брюками удачно подойдет для непостоянной погоды
Стильное сочетание платья с брюками удачно подойдет для непостоянной погоды

Такое сочетание позволяет чувствовать себя комфортно. Надевать можно как в офис, так и на свидание, пишет marie claire.

Универсальность такого образа заключается в том, что не обязательно покупать новые элементы гардероба. Наверное, в каждой модницы есть платье прямого покроя и базовые брюки. Миксовать можно как вещи разного цвета, так и однотонные. Вместо брюк надевают также леггинсы.

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Стильное сочетание платья с брюками идеально подойдет для непостоянной погоды.

Прозрачные ткани, акценты на деталях и необычная геометрия - платья в коллекциях нового модного сезона выглядят сексуально и откровенно. Смелые модницы выбирают платья в бельевом стиле, которые можно объединить со свитшотом, кардиганом, структурированным жакетом, кожаной курткой или рубашкой. Дополнить образ можно как кроссовками, так и обувью на каблуках.

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