Акцент на воротник и прозрачные ткани: какие платья надевать в новом сезоне

Прозрачные ткани, акценты на деталях и необычная геометрия - платья в коллекциях нового модного сезона выглядят сексуально и откровенно.

Смелые модницы выбирают платья в бельевом стиле, которые можно объединить со свитшотом, кардиганом, структурированным жакетом, кожаной курткой или рубашкой. Дополнить образ можно как кроссовками, так и обувью на каблуках. После пандемии такие платья стали всемирным трендом, как пишет Cosmopolitan.

Трендовыми стали платья, в которых есть акцент на воротник: круглый в викторианском стиле, заостренный с 1970-х, пришитый и другие. Стилисты считают, что такая деталь сделает образ более романтичным. Актуальными также будут платья с необычным кроем.

Фото: Pinterest

Платья со вставками из прозрачных тканей есть в коллекции таких брендов, как Fendi и Dior. Их можно совместить с оверсайз-жакетом, тренчем или пальто.

Блестящие платья будут в трендах в этом сезоне. Для того чтобы создать удачный повседневный или вечерний образ, следует правильно подобрать аксессуары и обувь.

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Вязаные платья выглядят нежно и уютно. Соединить можно с обувью как на каблуке, так и на массивной грубой подошве.

Для завершения любого образа достаточно одной необычной детали. Интересная вышивка или логотип могут придать вашему луку изюминку.