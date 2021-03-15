Сетка, вышивка и цепи: какие мелочи завершат модный лук

Для завершения любого образа достаточно одной необычной детали. Интересная вышивка или логотип могут придать вашему луку изюминку. ЕLLE написал о модных приемах, которые прекрасно дополнят базовый вид.

Вырезы

На модных показах весна-лето 2021 можно заметить, многие дизайнеры предлагают необычные вырезы на боках, спине или животе. Они встречаются на платьях, топах и брюках.

Автор: instagram.com/bellahadid Модель Белла Хадид продемонстрировала платье с модными вырезами

Сетка

Водный мир также вдохновил создателей модной индустрии. Главным материалом сезона стала сетка. В тренде, как рыбацкая, так и из серебряных нитей или с кристаллами. А еще стоит присмотреться к морскому принту.

Цепи

Золотые, серебряные, разноцветные пластиковые цепи стали одним из главных трендов сезона еще в прошлом году. Теперь актуально их носить с вечерними платьями, деловой одеждой и даже спортивными костюмами. Цепи могут украшать ваши шеи, сумки, пояса, обувь или очки. Можно носить одну массивную цепь или сразу несколько тонких. Такой модный прием разнообразит любой лук.

Автор: instagram.com/rosiehw Модель Рози Хантингтон-Уайтли в восторге от модных цепей

Вышивка

Вышитые узоры цветов, животных или арт-объекты могут украшать все. Особенно актуальны пальто или платье в стиле Dolce&Gabbana, то есть максимально яркие модели, что привлекут к вам максимум внимания.



Лого

Логомания пошла на спад. Уже никого не удивишь большим количеством лейб на вашей одежде. Лучше выбрать одну маленькую, но заметную деталь, чем многие элементы. Поэтому делайте ставку на минимализм.

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В новом модном сезоне джинсы-клеш становятся все более актуальными. Такие брюки визуально удлиняют ноги, и благодаря им можно создать романтический или офисный образ. Выбирать новые джинсы-клеш можно не только синего цвета, но и яркие розовые, зеленые и оранжевые штаны. Именно эти цвета считаются самыми модными в этом году.