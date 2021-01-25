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Тонкая талия и пышная грудь: мода 50-60 годов прошлого века
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Платья, которые были модные в послевоенные годы.
Фото: condenaststore.com
Обложки Vogue 50-60-х годов.
Обложки Vogue 50-60-х годов.
Обложки Vogue 50-60-х годов.
Обложки Vogue 50-60-х годов.

В 50-х годах требования к женщинам были очень высоки.

Даже домохозяйки должны были быть идеальными с самого утра - с макияжем, прической и на высоких каблуках.

В послевоенные 50-е женщины начали постепенно искать возможность сбросить аскетические платья и украсить себя чем-то более привлекательным. Модный силуэт того времени - это "песочные часы" - тонкая талия, округлые бедра и пышная грудь.

Для того, чтобы достичь идеала, надо было идти на некоторые хитрости. Тогда популярной стало платье с силуэтом юбки-колокола. На пошив этой модели в 50-60-е годы использовали от 9 до 40 метров ткани. В послевоенные годы это было роскошью.

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Еще одним важным элементом в гардеробе модниц были чулки. Также женщины предпочитали треугольные декольте. Именно в 50-60-е годы пошла мода на женщин с большой грудью, причем грудь должна была быть как можно выше.

Главными предметами одежды были круглая шляпка, нитка жемчуга, перчатки телесного или светлых цветов, туфли-лодочки, клипсы. В моду начинал входить шелковый платок.

В 60-е годы в моду вошли мини-юбки, геометрические стрижки, стиль "унисекс", крупная бижутерия, бусы, очки на пол-лица, высокие сапоги и подошва "платформа", стиль хиппи и ретро.

Тогда идеальной была фигура хрупкой девочки-подростка весом 43 кг при росте 163 см. Именно в то время стали популярными диеты и похудения.

В Викторианскую эпоху женщины носили необычные и непрактичны шляпки. Часто они были слишком большие и крепились к голове с помощью болезненных маленьких инструментов.

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