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воскресенье, 11 апреля 2021 10:39

Сумки и обувь, которые должны быть у каждой девушки в гардеробе - фото
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Клач - это сумка без ручек, подойдет для свадьбы или дня рождения
Фото: andre_tan_official
Базовые сумки для вашего образа
В шопер влезет все
Обувь, которая должна быть в гардеробе
Обувь, которая должна быть в гардеробе

Украинский дизайнер Андре Тан советует, как правильно выбрать сумки и обувь, чтобы оставаться в тренде и уберечься от ненужных покупок. В списке есть популярные шопер, клатч и кросс-боди.

В шопер влезет и ноутбук, и бутерброд - "идеальный спутник для походов на работу или поездок за город на выходные". Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

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Клатч - это сумка без ручек для вечерних выходов в ресторан или на свадьбу подруги. Кросс-боди должна быть среднего размера, структурирована и обязательно с длинным ремнем, который позволит носить ее и как на плече, так и через плечо.

Из обуви в вашем гардеробе должны быть лодочки, в которых можно ходить как на работу, так и на ужин в ресторан. Каблук - от 5 до 10 см. Относительно цвета Тан рекомендует покупать бежевые туфли, так как они подходят под все.

Каждая девушка должна иметь в гардеробе стильную рубашку, которая дополнит образ. Не обязательно, чтобы она была белой. Главные цвета весны 2021 - золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.

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