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суббота, 21 декабря 2019 15:25

Стилист раскрыла самый модный цвет сезона, который идет всем
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Бежево-коричневая гамма пришла с Европы
Бежево-коричневая гамма пришла с Европы
Бежево-коричневая гамма пришла с Европы
Бежево-коричневая гамма пришла с Европы
Бежево-коричневая гамма пришла с Европы

Сейчас в моде бежево-коричневая гамма. Она прослеживается не только в одежде, но и в интерьере и аксессуарах. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала стилист и фешн-блогер Елена Гилка.

"На мой взгляд, она пришла из Европы. Там люди более консервативны в плане стиля. Наши женщины любят яркие оттенки. Красное пальто часто встречается в гардеробе украинок. Как и яркие свитера и платья широкой цветовой гаммы. Зато в Европе оттенки приглушенные и монохромные.

Бежево-коричневая гамма очень ярко выстрелила в этом сезоне. И даже повлияла на нас так, что мы ее переняли. Серый слишком незаметен. Белый с черным слишком резкие, а вот бежевый - теплый. Бежево-коричневая гамма благодаря своей теплоте многим подходит ", - говорит фэшн-блогер.

Серый слишком незаметен. Белый с черным слишком резкие, а вот бежевый - теплый. Бежево-коричневая гамма благодаря своей теплоте многим подходит

"Существует Институт цвета. Он на основе недель моды анализирует и выбирает главные цвета сезона и диктует тренды в одежде. Мы, блоггеры и стилисты, потом на эти цвета ориентируемся. В палитре, которую этот институт показывает, бежевые оттенки сильно не выстреливают. В прошлом году основным цветом сезона считался коралловый, в позапрошлом - фиолетовый, в этом году - фисташковый.

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Но в стрит-стайле и Инстаграме очень сильно прослеживается тенденция бежево-коричневых оттенков. Возможно, это еще связано с фильтрами Инстаграма. Они имеют коричневый подтон. И почему-то многим больше нравятся именно эти фильтры. Когда их накладываешь, даже самый яркий цвет получается приглушенным: красный цвет превращается в терракотовый. Когда листаешь ленту Инстаграма, часто кажется, что все коричневое ", - говорит Елена Гилка.

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2020 года. Им стал классический синий оттенок (Classic Blue).

Именно синий снижает тревогу, дарит покой и гармонию, заметила креативный директор института Леатрис Айзман.

"Мы живем во времена, когда всем необходима вера и уверенность. Надежный синий оттенок стимулирует именно такие ощущения. Мы всегда можем на него положиться", добавила директор.

Институт цвета Pantone основали в 1963 году, а с 2000 года он определяет главный цвет сезона.

Автор: Валерия Радзиевская
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21
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