Специалист посоветовал, в чем встречать Новый год

В одежде на Новый год должны быть элементы блеска. Фото: pixabay

Празднуя Новый год белого металлического Быка, не следует одеваться в яркую одежду.

Белые или серебристые оттенки будут уместными, посоветовал стилист Рост Дикий, передает OBOZREVATEL.

Есть три варианта, где встречать праздник: дома, в гостях, на море. Надо выбрать стиль в соответствии с локацией - нарядно с элементами блесток, глиттер, стекляруса, пайеток и серебристого дождика.

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Не стоит пренебрегать белыми и серебристыми оттенками в одежде, которие связанные с символом 2021 года. Астрологи утверждают, чтобы найти любовь, надо одеть наряд белого цвета. Чтобы увеличить финансы в новом году - подойдет одежда серых и серебристых оттенков.

Следует избегать красного цвета в одежде и всех его оттенков тоже. Так можно выразить уважение Белому металлическому Быку.

Острый носок в обуви возвращается в моду в новом году. Босоножки с цепями, а также домашние тапочки с мехом, в которых можно ходить по улице, снова останутся актуальными, пишет OBOZREVATEL.Например, плюсы модели босоножек на танкетке и платформе - это их удобство и мастерство дополнять элегантные образы.