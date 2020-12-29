Специалист посоветовал, в чем встречать Новый год

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 594
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1485
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 936
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1197
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7578
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 846
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
9
4
6
5
3
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
&quot;Полностью натуральная&quot;: выбрали Мисс Украина Вселенная
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
Без проведения конкурса: выбрали &quot;Мисс Украина Вселенная-2020&quot;
Без проведения конкурса: выбрали "Мисс Украина Вселенная-2020"
Как выбрать юбку зимой - советы дизайнера
Как выбрать юбку зимой - советы дизайнера
Первая леди Зеленская поразила изысканным образом
Первая леди Зеленская поразила изысканным образом
Видео
Все видео
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1485
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 936
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20151
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
1 Просмотров: 360
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
вторник, 29 декабря 2020 23:46

Специалист посоветовал, в чем встречать Новый год

  Комментировать
Специалист посоветовал, в чем встречать Новый год
В одежде на Новый год должны быть элементы блеска. Фото: pixabay

Празднуя Новый год белого металлического Быка, не следует одеваться в яркую одежду.

Белые или серебристые оттенки будут уместными, посоветовал стилист Рост Дикий, передает OBOZREVATEL.

Есть три варианта, где встречать праздник: дома, в гостях, на море. Надо выбрать стиль в соответствии с локацией - нарядно с элементами блесток, глиттер, стекляруса, пайеток и серебристого дождика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как задобрить быка: что приготовить на новогодний стол

Не стоит пренебрегать белыми и серебристыми оттенками в одежде, которие связанные с символом 2021 года. Астрологи утверждают, чтобы найти любовь, надо одеть наряд белого цвета. Чтобы увеличить финансы в новом году - подойдет одежда серых и серебристых оттенков.

Следует избегать красного цвета в одежде и всех его оттенков тоже. Так можно выразить уважение Белому металлическому Быку.

Острый носок в обуви возвращается в моду в новом году. Босоножки с цепями, а также домашние тапочки с мехом, в которых можно ходить по улице, снова останутся актуальными, пишет OBOZREVATEL.Например, плюсы модели босоножек на танкетке и платформе - это их удобство и мастерство дополнять элегантные образы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Специалист посоветовал, в чем встречать Новый год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 11142
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 9873
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 9207
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 8479
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 7812
Мода
Какие модели обуви станут трендом в 2021-м
Какие модели обуви станут трендом в 2021-м Просмотров: 3762
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
9
 Просмотров: 1188
Какой модный тренд признали нежнейшим этой зимой
Какой модный тренд признали нежнейшим этой зимой Просмотров: 225
Дизайнер Эмануэль Унгаро: Мне нравилась прямая связь между тканью и контурами тела девушки
Дизайнер Эмануэль Унгаро: Мне нравилась прямая связь между тканью и контурами тела девушки
 Просмотров: 81
Одежда сток оптом от крупнейшего украинского дистрибьютора одежды
Одежда сток оптом от крупнейшего украинского дистрибьютора одежды Просмотров: 450
Больше всего комментируют
19
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
4
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
В Чечне неизвестные напали на силовиков
2
"Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО
Голосов: 296
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть