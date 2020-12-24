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пятница, 25 декабря 2020 23:46

Какие модели обуви станут трендом в 2021-м

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Какие модели обуви станут трендом в 2021-м
А вот обувь через палец или сланцы можно носить как с кожаными вещами, так и платьями или даже брючном костюме. Фото: pixabay

Острый носок в обуви возвращается в моду в новом году.

Босоножки с цепями, а также домашние тапочки с мехом, в которых можно ходить по улице, снова останутся актуальными, пишет OBOZREVATEL.

Например, плюсы модели босоножек на танкетке и платформе - это их удобство и мастерство дополнять элегантные образы. А вот обувь через палец или сланцы можно носить как с кожаными вещами, так и платьями или даже брючном костюме.

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Если любите максимализм, то подойдут модели с цепями, которые также в тренде.

В моде будут высокие сапоги и укороченные ботильоны с широкой голенью и заостренным носком.

Также в следующем году в тренде будут сапоги для верховой езды с широкой голенью, которые можно носить и в мегаполисах. Несмотря на то, что современная мода выступает за максимальную свободу стиля, в жокейских сапог есть обязательные элементы: матовая кожа, черно-коричневая палитра, отвороты или небольшие потертости.

О возвращении в моду уггов, которые вновь появились в гардеробах мировых модниц и звезд стритстайла, объявили фэшн-эксперты. С сентября поиски Ugg значительно выросли, пишет американский Vogue. Также увеличились продажи и повышенный интерес со стороны молодого поколения.

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