Назвали модель обуви, которая вернулась в моду в зимнем сезоне

Тренд на угги набирает популярность и их уже можно увидеть в повседневном гардеробе мировых модниц. Фото: pixabay

О возвращении в моду уггов, которые вновь появились в гардеробах мировых модниц и звезд стритстайла, объявили фэшн-эксперты.

С сентября поиски Ugg значительно выросли, пишет американский Vogue.

Также увеличились продажи и повышенный интерес со стороны молодого поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Только в стрингах: сестра Кардашьян пикантно прорекламировала обувь собственного бренда

"В этом году капсула времени нулевых была открыта по-настоящему", - отмечают в редакции.

Тренд на угги набирает популярность и их уже можно увидеть в повседневном гардеробе мировых модниц и трендсеттеров, включая Ирину Шейк, Селена Гомес Дженнифер Лопес и другие знаменитости.

Стилисты считают, возвращение в моду комфортных и теплых сапог связано с популярностью casual-комфорта.

"Еще до того, как пандемия сделала комфортную одежду самой модной тенденцией, бренд был на пути к своему" возвращению ", представив сразу несколько коллабораций за последние четыре года. Похоже, что в период, когда каблуки стали далеким воспоминанием, угги решили вернуться и стать неотъемлемой частью стильного образа ", - говорят они.

Дизайнеров давно не оставляет равнодушными дух 70-х и продолжает задавать настроение и этого осенне-зимнего сезона. Одним из самых ярких возвратов стало появление сапог со свободным голенищем в последних коллекциях и стритстайла-хронике.