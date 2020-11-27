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Какие сапоги будут модными в сезоне

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Какие сапоги будут модными в сезоне
Это вневременная модель, которая уже не раз доказала свою универсальность, ведь все равно эффектно они выглядят и с юбками разной длины, и с узкими брюками. Фото: pixabay

Дизайнеров давно не оставляет равнодушными дух 70-х и продолжает задавать настроение и этого осенне-зимнего сезона.

Одним из самых ярких возвратов стало появление сапог со свободным голенищем в последних коллекциях и стритстайла-хронике, пишет Vogue.

Это вневременная модель, которая уже не раз доказала свою универсальность, ведь все равно эффектно они выглядят и с юбками разной длины, и с узкими брюками.

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Сочетание таких юбок и платьев с сапогами-гармошкой - это классика, которая украсит любой осенне-зимний гардероб. В коллекциях брендов также представили немало моделей в стилистике 1970-х. Итальянский бренд AGL, например, представил наиболее минималистичную версию этого тренда - их бежевые сапоги на небольшом каблуке можно носить абсолютно со всем. Jimmy Choo предлагают добавить немного дерзости с помощью питонового принта, в Paris Texas заметные сборки, а Chloe отлично комбинируют замшу с кожей.

В этом сезоне актуальны светлые цвета обуви - беж, белый и карамельный. Кроме того, текстуры - анималистические принты и тисненая кожа будут выглядеть особенно выигрышно. А если захочется поэкспериментировать с темой вестерна, которая только входит в тренд, выбирайте сапоги-казаки.

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