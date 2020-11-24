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вторник, 24 ноября 2020 23:46

Как сформировать стильный гардероб на зиму

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Как сформировать стильный гардероб на зиму
Можно выделить базовую верхнюю одежду. Фото: pixabay

Зимний гардероб также требует времени и денег.

Как подобрать актуальные модели одежды и обуви, и сколько это стоит сообщает OLX.

Можно выделить базовую верхнюю одежду.

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Например, шерстяное пальто-миди прямого кроя или в стиле "халат" обойдется от 1000 грн. А если выбирать кожаные пальто, которые впитывают влагу, то цена вырастет. Его можно приобрести от 2 тыс грн. Такая же стоимость будет и на пуховик-оверсайз. Если вы обратите внимание на дубленки, то сможете немного сэкономить - от 1300 грн.

В этом сезоне актуальны светлые цвета обуви - беж, белый и карамельный. Кроме того, текстуры - анималистические принты и тисненая кожа будут выглядеть особенно выигрышно. А если захочется поэкспериментировать с темой вестерна, которая только входит в тренд, выбирайте сапоги-казаки. Их можно приобрести за 950 грн. Такая же стоимость будет и на обувь "челси". Трендовые массивные сапоги можно купить и за 1000 грн.

Дизайнер Андре Тан посоветовал, как создать капсульный гардероб. До того, как его создавать, нужно выбросить те вещи, которые давно пылятся в шкафу, рассказал Андре Тан. По его словам, если очистить свой гардероб, можно приступать к новым покупкам.

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