Дизайнер рассказал, как создать капсульный гардероб

Верхней одежды должно быть больше, чем нижнего. Фото: pixabay

Дизайнер Андре Тан посоветовал, как создать капсульный гардероб.

До того, как его создавать, нужно выбросить те вещи, которые давно пылятся в шкафу, рассказал Андре Тан.

По его словам, если очистить свой гардероб, можно приступать к новым покупкам. Сначала покупаем платье, затем юбки и брюки, дальше топы, свитера, верхняя одежда. Обувь и аксессуары подбираются отдельно и уже после того, как основные капсулы готовы.

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Чтобы сэкономить на вещах, нужно запомнить простое правило. Верхней одежды должно быть больше, чем нижней. К одним черним брюкам могут подойти пять свитшотов. В результате у вас будет несколько модных образов. Кроме базовых цветов, стоит обратить внимание на акцентные. Таких вещей должно быть несколько.

"Безусловно, иметь капсулу выгодно! Вы не просто тратите деньги на 10 вещей, а покупаете от 30 различных луков за счет сочетаемости всех элементов", - сказал Андре Тан.

Дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно подбирать себе гардероб со вкусом и без финансовых потерь. Он назвал одежду, на которой можно сэкономить на странице в Instagram. По его словам, прежде всего это можно сделать на базовых футболках. Они могут быть не дорогие, но лучше покупать 2-3 пары сразу.