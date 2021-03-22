Собственный стиль в одежде: каким правилам следовать, чтобы его найти

Одно из правил - следить за модой, но не всегда следовать ей. Фото: pixabay

В манере одеваться важно то, как подбирать, носить и сочетать вещи.

Как найти свой стиль в одежде, соответствующий характеру, рассказала стилист Ксения Господинова в Instagram.

По ее словам, надо начать с анализа образа жизни. Следует подумать, какие места посещаете наиболее часто. Если вы проводить максимум времени в офисе, то покупать еще один спортивный костюм не стоит.

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Следующий шаг - определение типа фигуры. Их всего 5: прямоугольная, V-образная, грушевидная, песочные часы и O-образная. Определив, можно подобрать вещи, которые будут подчеркивать преимущества и скрывать недостатки.

В образах нужно проявлять смелость и экспериментировать. Не надо бояться сочетать неуместные на первый взгляд вещи. Одевать то, что раньше было страшно, надо, чтобы понять, что и как подходит лучше, а что нет.

Одно из правил - следить за модой, но не всегда следовать ей. Можно подписаться на журналы и блоги, чтобы собрать капсульный и базовый гардероб, создавать модные образы, получать ссылки на актуальные вещи.

Надо научиться комбинировать одежду правильно. Для этого есть правила: плотные ткани нужно надевать поверх других, в одном образе не должно быть более 3 цветов. Надо купить несколько вещей, которые станут базовыми для большинства образов, определить собственный цветотип и при создании образов подбирать цвета, соответствующие ему.

Дизайнеры предлагают не только определенные вещи, но и идеи их сочетания. В этом модном сезоне в трендах разнообразные комбинации платья с брюками.