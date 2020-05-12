Соблазнительная одежда будущего: в первый день раскупили 5 млн пар нейлоновых чулок

В этот день 80 лет назад в США в продаже появились нейлоновые чулки.

Все компании, которые делали их, согласились начать продажу нового товара в один день.

Автор: gettyimages День нейлоновых чулок: соблазнительный культ женственности, который стал революционной одеждой будущего

В начале 1940 года во время распродажи в Нью-Йорке всего за один день были проданы 5 млн пар чулок. На конец 1940 года объем продаж уже составил около 64 млн пар. Пара стоила $1,15. Лишь 15 мая продали 5 млн. Женщины стояли в очереди, и на всех не хватило.

Автор: gettyimages Толпы женщин ходят по магазинам в универмаге Гимбела за нейлоновыми чулками.

Чулки не только помогают создать совершенный силуэт, зрительно удлинить ноги, но и делают образ стильным.

Автор: gettyimages Танцовщица Дита фон Тиз во время 61-го Международного Каннского кинофестиваля в 2008 году

Изобрел нейлон химик компании "Дюпон" Уоллес Каротерс. На разработку искусственного волокна потратил почти 12 лет.

5 интересных фактов о чулках:

В декабре 1941 года США для войны из нейлона начали шить парашюты, тенты для грузовиков, военное обмундирование, походные рюкзаки. Тогда нейлоновые чулки стали большой редкостью. Чтобы сохранить их подольше, летом женщины чулок не носили. Женщины хотели выглядеть эффектно и модно. Стали рисовать чулки на ногах. Ноги покрывали лаком и сзади рисовали шов с помощью косметического темного карандаша. В парикмахерских даже появилась новая услуга: ноги разрисовывали "под чулки" светло-коричневыми красками и карандашами. Рисовали шов, пятку и даже дыры и штопки. Краску срочно начала выпускать косметическая компания "Макс Фактор".

Американские солдаты, привозившие с собой в Британию по несколько пар чулок, были особенно популярны у местных женщин.

Автор: gettyimages Итальянская актриса Софи Лорен в роли проститутки раздевается, снимая свои нейлоновые чулки, сидя на кресле, на съемочной площадке фильма «Вчера, сегодня и завтра".

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Американка на карточки могла купить только шесть пар нейлоновых чулок в год. Опять доступными "нейлонки" стали с 1948-го. А через 10 лет создают первые чулки без заднего шва.

Автор: gettyimages Вашингтон, округ Колумбия. Магазин объявил, что поступившая в продажу партия нейлонов поступит в продажу. Огромная толпа женщин стала в очередь. Миссис Рут Креган, которая была первой в очереди, так хотела примерить свои недавно купленные «сокровища», что села перед собравшейся толпой.

Осенью 1945 года возвращение нейлоновых чулок на прилавки вновь породило огромные очереди. Сильное угасание интереса к ним пришлось на 1960-е. Тогда в моду вошли мини-юбки. Женщины не могли позволить, чтобы из-под коротких юбок были видны чулки, а потому были изобретены колготки. В течение следующих двух лет колготки завоевали более 70 процентов рынка и сместили чулки с позиции лидера.

Автор: gettyimages Мэрилин Монро и Джейн Рассел, стоящие вплотную в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»

А в 1959 году компания DuPont изобрела еще один революционный материал - спандекс, который известен под торговой маркой "лайкра". Скоро появились колготки из лайкры.

На сегодняшнее время ассортимент колготок настолько разнообразен, что сделать выбор иногда бывает очень непросто: классические, с орнаментом или необычными принтами или бесшовные. Чтобы они прослужили дольше и не разочаровали, для регулярного использования стоит выбирать классические и простые модели с верхней частью в виде шортиков и удобным поясом. Если вы много времени проводите на ногах - обратите внимание на колготки с поддерживающим эффектом, который достигается за счет распределенного давления по ноге. Этот эффект улучшает кровообращение и помогает снять усталость. Nylon 6.6 в составе колготок говорит о том, что производитель не экономил на качестве материалов - он квалифицируется как премиальный, более прочный, эластичный и гипоаллергенный материал. Если вы хотите, чтобы колготки плотно облегали и сидели, как вторая кожа, то ищите на упаковке значок 3D Lycra. Эта технология не придает колготкам усиленного блеска, а обуславливает лучшее прилегание к телу.