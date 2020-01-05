Синий и горчичный на пике моды в этом году - советы стилиста

Стилист и фешн-блогер Маргарита Мурадова рассказывает о самых актуальных цветах в одежде этого года. Она советует обратить внимание на классический синий, который официально избран цветом года, и на горчичный, который выглядит благородно и свежо.

"Горчично-золотой цвет - универсален. Актуальный и летом, и зимой, прежде всего потому что он не настолько яркий, как откровенно весенние цвета - зеленый, розовый, которые сильно привлекают внимание. Горчичный же подойдет и зимой в праздничном наряде, и в повседневной одежде. Он хорошо выглядит как в деталях, так и в тотал-луке. Он прекрасно сочетается как с теплыми, так и с холодными оттенками. Очень хорошо играет с шоколадной палитрой - тепло, комфортно, уютно.

Единственное - горчичный цвет имеет определенное свойство зеленить лицо, - предупреждает стилист. - Если его слишком много в районе лица и если у вас мало макияжа, он чаще всего будет придавать слегка болезненный вид. Поэтому советую одевать его или с макияжем, или опускать ниже лица или и в аксессуары - просто чтобы выйти в безопасную зону ".

Следующий актуальный цвет - салатовый. "Особенно красиво он заиграет ближе к весне, а зимой все же он выглядит вне контекста. Салатовый хорошо сочетается с другими вибрирующими цветами - морковным, розовым. Также он хорошо работает со всей пастельной гаммой и со всеми нейтральными цветами. Поэтому молочный лук с салатовым свитером будет выглядеть идеально ".

Главным цветом этого года институт цвета Pantone выбрал классический синий. Он выглядит благородно. Но Маргарита Мурадова советует выбирать любой голубой или синий оттенок из своего гардероба. "Если искать конкретный оттенок, который назвали модным, то это лишь дань моде, и другие оттенки менее популярными от этого не становятся. Смело используйте всю палитру синего".

В тренде натуральные природные оттенки, символизирующие единение с природой - бежевый, коричневый, шоколадный.

Актуальные натуральные ткани и текстуры - лен, хлопок. "Лен зимой для мне непонятен и не очень уместен. А вот в теплое время он будет в самый раз", - говорит фэшн-блогер.

В тренде вязаная одежда. Ее можно носить даже летом, если это тонкая связка. Она универсальна и прекрасно подходит к кежуальним вещам. Ее можно выбирать как в естественных, так и в ярких оттенках.

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Модная цветовая искусственная кожа. "Кожа настолько самостоятельна и активная, что в образе выглядит довольно завершенно. Чтобы выглядеть стильно, хватит одеть к джинсам кожаную рубашку. Перенесите кожу ближе к телу: юбки, брюки, кожаные платья", - советует Маргарита Мурадова.

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2020 года. Им стал классический синий оттенок (Classic Blue). Именно синий снижает тревогу, дарит покой и гармонию, заметила креативный директор института Леатрис Айзман. "Мы живем во времена, когда всем необходима вера и уверенность. Надежный синий оттенок стимулирует именно такие ощущения. Мы всегда можем на него положиться", добавила директор. Институт цвета Pantone основали в 1963 году, а с 2000 года он определяет главный цвет сезона.