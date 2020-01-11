Сестры Дженнер позировали в черной коже для украинского фотографа

Звезды реалити шоу сестры "Светская жизнь семейства Кардашьян" Кендалл и Кайли Дженнер оделись в кожу для фотосессии.

Кендалл нарядилась в топ, колготки и туфли на каблуках. Кайли надела платье с оригинальными рукавами, сообщает ТСН.

Сестры представили новую коллекцию собственного бренда Kendall+Kylie.

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Фотографии сделала украинка Саша Самсонова. Она проживает и работает в Лос-Анджелесе.







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