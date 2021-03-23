Самый модный оттенок осени надо носить уже сейчас

 
Ексклюзивы
1/5
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Просмотров: 198
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 324
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 279
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 765
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1053
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2403
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1125
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1197
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Фото
Все фото
16
5
6
7
6
Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде
Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Просмотров: 198
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1125
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 486
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 855
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 252
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 819
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
вторник, 23 марта 2021 12:35

Самый модный оттенок осени надо носить уже сейчас

  Комментировать
Самый модный оттенок осени надо носить уже сейчас
В период весны и лета лавандовый гармонично сочетается с пастельными и яркими оттенками. Фото: pixabay

Лавандовый цвет в большинстве вызывает ассоциации с отпуском и летом.

Это и стало причиной решения дизайнеров сделать его главным цветом осени - периода, когда мало солнца и тепла, пишет Vogue.

Вещи этого оттенка рекомендуют добавить в гардероб сейчас. Так можно расставлять ключевые оттенки в образах. Обычный свитер цвета лаванды добавит к повседневному виду праздничности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собственный стиль в одежде: каким правилам следовать, чтобы его найти

Платья длины макси, полупрозрачные и трикотажные, в будущем сезоне будут также в тренде. Для смелых модниц с яркими образами создали шубу лавандового цвета. Такой вариант можно сочетать с голубой водолазкой и сапогами.

Креативный директор бренда Blumarine Николай Броньяно придумал нарядный удлиненный кардиган лавандового цвета. Его можно носить с широким поясом и брюками клеш с 2000-х.

В период весны и лета лавандовый гармонично сочетается с пастельными и яркими оттенками.

Стилисты советуют не ждать осени, а уже сейчас пополнять гардероб стильным лавандовым нарядом. Выбирайте мини-платья, топы, бейсболки, кроссовки, сумки и свитшоты в этом оттенке.

Самым модным цветом 2021-го по версии Pantone являются сразу 2 оттенка: серый Ultimate Grey и желтый Illuminating. Институт цвета назвал это сочетание вдохновляющим и тем, что дает надежду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Самый модный оттенок осени надо носить уже сейчас». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Российский корабль высадил десант на территории Украины

Запатентовали электрическую лампочку

В Тихом океане затонула космическая станция

Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Застрелили главного кандидата в президенты

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 58603
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 55703
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 28926
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6849
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 5679
Мода
Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде
Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде
16
 Просмотров: 612
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
5
 Просмотров: 576
Собственный стиль в одежде: каким правилам следовать, чтобы его найти
Собственный стиль в одежде: каким правилам следовать, чтобы его найти Просмотров: 135
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
6
 Просмотров: 675
Мужчины обращают внимание на ногти - какой цвет маникюра их привлекает больше всего
Мужчины обращают внимание на ногти - какой цвет маникюра их привлекает больше всего Просмотров: 3888
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
4
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Голосов: 23
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть