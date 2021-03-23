Самый модный оттенок осени надо носить уже сейчас

Лавандовый цвет в большинстве вызывает ассоциации с отпуском и летом.
Это и стало причиной решения дизайнеров сделать его главным цветом осени - периода, когда мало солнца и тепла, пишет Vogue.
Вещи этого оттенка рекомендуют добавить в гардероб сейчас. Так можно расставлять ключевые оттенки в образах. Обычный свитер цвета лаванды добавит к повседневному виду праздничности.
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Платья длины макси, полупрозрачные и трикотажные, в будущем сезоне будут также в тренде. Для смелых модниц с яркими образами создали шубу лавандового цвета. Такой вариант можно сочетать с голубой водолазкой и сапогами.
Креативный директор бренда Blumarine Николай Броньяно придумал нарядный удлиненный кардиган лавандового цвета. Его можно носить с широким поясом и брюками клеш с 2000-х.
В период весны и лета лавандовый гармонично сочетается с пастельными и яркими оттенками.
Стилисты советуют не ждать осени, а уже сейчас пополнять гардероб стильным лавандовым нарядом. Выбирайте мини-платья, топы, бейсболки, кроссовки, сумки и свитшоты в этом оттенке.
Самым модным цветом 2021-го по версии Pantone являются сразу 2 оттенка: серый Ultimate Grey и желтый Illuminating. Институт цвета назвал это сочетание вдохновляющим и тем, что дает надежду.
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