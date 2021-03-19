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суббота, 20 марта 2021 12:05

Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
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Самым модным цветом 2021-го по версии Pantone являются сразу 2 оттенка: серый Ultimate Grey и желтый Illuminating. Институт цвета назвал это сочетание вдохновляющим и тем, что дает надежду.

Выбирайте костюмы и платья, сумки и обувь в розовом цвете
Фото: Pinterest
Костюмы свободного кроя в мятном цвете будут выглядеть очень удачно
Из ярких цветов в моде будет также оранжевый
Модный цвет предыдущего года - синий - остается актуальным
Трендовый зеленый оттенок придаст образу энергии и бодрости

Поэтому можно смело надевать яркую желтую верхнюю одежду и обувь, а дополнять образ серыми базовыми вещами. Именно такая комбинация будет актуальной в новом модном сезоне, пишет Cosmopolitan.

Насыщенный розовый цвет тоже будет в тренде. Выбирайте костюмы и платья, сумки и обувь в розовом цвете. Из ярких цветов в моде будет также оранжевый. А трендовый зеленый оттенок придаст образу энергии и бодрости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трендовое сочетание: как носить платье с брюками

Если нравятся более спокойные оттенки, то можно надеть мятные вещи. Костюмы свободного кроя в таком цвете будут выглядеть очень удачно. Модный цвет предыдущего года - синий - остается актуальным. В миксе с яркими или пастельными оттенками он идеально подойдет для любого образа.

Принт может сделать образ более интересным. Горох, цветочные принты и различные варианты клетки - дизайнеры поражают идеями для одежды. Благодаря сериалу "Ход королевы" шахматная клетка стала трендовым принтом. Интересной будет комбинация такого принта с монохромными вещами: так рисунок станет главным акцентом.

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20
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