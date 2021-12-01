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среда, 01 декабря 2021 16:25

С жакетом, рубашкой или свитером: семь модных образов с легинсами
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Фэшн-инфлюенсеры показывают, как можно создать стильный повседневный образ с легинсами. Модницы носят их не только в спортзал, но и на прогулку, свидание или даже в офис.

Для теплого и уютного образа можно миксовать легинсы со свитером и ботинками. В этом сезоне актуален total black, поэтому выбирайте легинсы, лонгслив и объемную верхнюю одежду черного цвета. Дополнить такой наряд можно ботильонами в тон, пишет Cosmopolitan.

Для теплого и уютного образа можно миксовать леггинсы со свитером и ботинками
Фото: instagram.com/camillecharriere
В этом сезоне актуален total black, поэтому выбирайте леггинсы, лонгслив и объемную верхнюю одежду черного цвета
Спорт-шик по-прежнему остается в тренде. Поэтому леггинсы можно совместить с удлиненным жакетом, кроссовками и бейсболкой
Можно надеть яркий жакет с акцентом на талии
Для офиса подойдет образ, состоящий из леггинсов, удлиненной рубашки и свитера

Спорт-шик по-прежнему остается в тренде. Поэтому леггинсы можно сочетать с удлиненным жакетом, кроссовками и бейсболкой. А если хочется элегантности, выберите блузу с легинсами. Также можно надеть яркий жакет с акцентом на талии.

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Для офиса подойдет образ, состоящий из легинсов, удлиненной рубашки и свитера. А удлиненный свитер и массивные челси с легинсами можно носить хоть каждый день.

Для зимних дней дизайнеры предлагают сразу несколько трендовых брюк, которые остаются актуальными и в холодное время года.

Одним из основных модных новинок зимы 2021 года является кожаный вариант. Такие штаны могут быть разных моделей: баллоны, прямые и даже скинни. Модными цветами являются основные оттенки сезона – от черного до нежно-персикового.

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