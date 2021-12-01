С жакетом, рубашкой или свитером: семь модных образов с легинсами

Фэшн-инфлюенсеры показывают, как можно создать стильный повседневный образ с легинсами. Модницы носят их не только в спортзал, но и на прогулку, свидание или даже в офис.

Для теплого и уютного образа можно миксовать легинсы со свитером и ботинками. В этом сезоне актуален total black, поэтому выбирайте легинсы, лонгслив и объемную верхнюю одежду черного цвета. Дополнить такой наряд можно ботильонами в тон, пишет Cosmopolitan.

Фото: instagram.com/camillecharriere

Спорт-шик по-прежнему остается в тренде. Поэтому леггинсы можно сочетать с удлиненным жакетом, кроссовками и бейсболкой. А если хочется элегантности, выберите блузу с легинсами. Также можно надеть яркий жакет с акцентом на талии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цветочный total look Приянки Чопры и Мэй Маск в красном: как звезды эпатировали на The Fashion Awards 2021

Для офиса подойдет образ, состоящий из легинсов, удлиненной рубашки и свитера. А удлиненный свитер и массивные челси с легинсами можно носить хоть каждый день.

Для зимних дней дизайнеры предлагают сразу несколько трендовых брюк, которые остаются актуальными и в холодное время года. Одним из основных модных новинок зимы 2021 года является кожаный вариант. Такие штаны могут быть разных моделей: баллоны, прямые и даже скинни. Модными цветами являются основные оттенки сезона – от черного до нежно-персикового.