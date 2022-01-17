С чем и как сочетать свитер: 27 трендовых образов этой зимой

Одним из базовых вещей этой зимы является оверсайз-свитер с высоким горлом. Но для трендового образа можно подобрать и другие модели свитера.

Стилистка Самаль Сан советует не ограничиваться обычными образами с джинсами. Ведь свитер можно миксовать и с юбкой, и с кожаными брюками.

В фото-подборке блогера можете вдохновиться 27 стильными сочетаниями со свитером.

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Фото: instagram.com/streetstyle_looks

Фешн-блогеры и стилисты советуют трендовые и комфортные вещи, которые стоит добавить в гардероб этой зимы. В базовом наряде должно быть трикотажное миди-платье, чтобы добавить романтики в образ. Стеганное пальто по-прежнему не теряет актуальности среди моделей верхней одежды. Ботинки на массивной подошве являются мастхевом зимы 2022 года.