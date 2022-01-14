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понедельник, 17 января 2022 01:45

Кожаные брюки и стеганное пальто: 7 вещей, которыми следует пополнить зимний гардероб
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Фешн-блогеры и стилисты советуют трендовые и комфортные вещи, которые стоит добавить в гардероб этой зимы.

Среди базового наряда должно быть трикотажное миди-платье, чтобы добавить романтики в образ. Стеганное пальто по-прежнему не теряет актуальности среди моделей верхней одежды. Ботинки на массивной подошве являются мастхевом зимы 2022 года, пишет Cosmopolitan.

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Вязаный жилет, удлиненный кардиган и оверсайз-свитер с высоким горлом – базовые вещи для создания разных и стильных образов. А вместо обычных джинсов можно выбрать кожаные брюки.

Оверсайз-свитер с высоким горлом является базовым для создания разных стильных образов
Фото: Pinterest
Ботинки на массивной подошве являются мастхевом зимы 2022 года
Стеганное пальто до сих пор не теряет актуальности среди моделей верхней одежды
Среди базового наряда должно быть трикотажное миди-платье, чтобы добавить романтики в образ
Вместо обычных джинсов можно выбрать кожаные брюки

Следует подготовить наряды, которые не только помогут согреться зимой, но и создать стильный аутфит. Одним из трендов будет оставаться стеганый пуховик. Куртка длиной до середины бедра, дополненная акцентным ремнем, будет актуальна. Лучше выбрать модель яркого цвета, но приглушенного: лавандового, светло-персикового и бледно-зеленого

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