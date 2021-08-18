Разновидности кожи, из которой шьют сумки

Разные кожаные материалы отличаются по качеству, мягкости, тактильным ощущениям и внешнему виду. Фото: royalbag

Кожаная сумочка, портфель или кошелек – это аксессуар, обладающий определенным статусом, он смотрится более дорого, элегантно, элитно и эстетично, чем многие другие "не кожаные" материалы. К тому же, хорошую мужскую кожаную сумку или аккуратный женский клатч можно считать практически вечными, особенно если за ними правильно ухаживать.

В то же время стоит понимать, что кожа коже рознь. Этот материал отличается происхождением, выделкой, многократной обработкой, наличием дополнительных покрытий и так далее. По качеству, мягкости, тактильным ощущениям и внешнему виду разные кожаные материалы тоже отличаются.

А из кого делают?

Классика – это телячья кожа, которая и прочная, и мягкая одновременно. Варианты подешевле и попроще – это свиная или овечья кожа. Премиум варианты – кожа крокодила. Экзотика – это кожа страуса, змеи или даже рыбы.

Если вы не являетесь фанатом диковинных аксессуаров, рекомендуем отдать предпочтение телячьей или овечьей коже – она приятна на ощупь и внешне выглядит прекрасно.

Разновидности кожи

Считается, что хорошая кожа – хороша сама по себе, поэтому ее не шлифуют. У нее самый долгий срок службы и характерный "гладкий" внешний вид. Из такой кожи могут сделать обувь или дорожную сумку. Минус этого материала – стоимость сырья.

Если на коже есть дефекты, то материал шлифуют с внутренней или внешней стороны – на выходе получается тоже хороший материал, но срок его службы меньше. Это замша, велюр или нубук с характерной шероховатой поверхностью. Из такой ткани могут сделать, к примеру, женский рюкзак или летнюю обувь, к которой не выдвигаются повышенные эксплуатационные требования.

Многие сумки, кошельки и аксессуары делают из лаковой кожи, поверхность которой покрыта тонким слоем защитного материала. Специальный лак повышает срок службы, но сохраняет мягкость кожи.

Сафьяновая кожа – тоже относительно недешевый, но очень приятный на ощупь и очень мягкий материал. Это овечья кожа, причем молодых ягнят. Альтернативный вариант с характерным рисунком – это кожа шевро, кожа молодых козлят.

Тисненная кожа – материал, на который путем горячего тиснения наносят логотипы, надписи или узоры. В качестве исходного материала могут использовать кожу любого животного.

Отбеленная кожа – любой цветной и тем более белый материал. Он всегда дороже, так как кожу предварительно многократно вымачивают в специальных растворах и вычищают. Поэтому темные, коричневые, черные сумки всегда дешевле.

В зависимости от обработки, а она может проходить и в 10, и в 20 этапов, кожа претерпевает различные воздействия. Ее качества и внешний вид при этом меняются.