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суббота, 18 июля 2020 22:46

Рассказали об изменениях в пляжных трендах за последнее столетие

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Рассказали об изменениях в пляжных трендах за последнее столетие
Время самых горячих купальников - это восьмидесятые. Фото: pixabay

Модные тренды постоянно меняются, некоторые вещи исчезают, а некоторые иногда возвращаются.

Как менялась мода на купальники за последние 100 лет, пишет "Апостроф".

В двадцатых купальники были максимально закрытыми. Они больше напоминали костюмы для гимнастики, чем пляжный наряд. Обнаженные колени считались верхом сексуальности, поэтому более откровенных костюмов почти никто не носил. Тогда только начинали появляться первые раздельные модели, которые далеко не все девушки решались приобрести.

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В тридцатых раздельный купальник почти стал нормой. Также появились более интересные рисунки. В моду вошли принты, которых до сих пор практически не было.

Сороковые годы стали временем настоящего прорыва в мире моды, в том числе и пляжной. Те модели, которые носили тогда, запросто можно было бы надеть на пляж и сейчас. Необычные фасоны, сексуальные вырезы, оригинальные узоры - все это стало популярным и до сих пор не последовало из списка модных трендов.

Бикини понемногу становились модными в пятидесятых. Только самые смелые модницы позволяли себе надеть такой сексуальный наряд. Но все-таки понемногу подобные костюмы переставали считаться чем-то постыдным.

Уже в шестидесятых бикини стали настоящим хитом. Практически все девушки ходили именно в таких купальниках, цельные модели стали считаться старомодными и скучными.

К началу семидесятых в тренды начали попадать все более откровенные модели купальных нарядов. В то время уже никого не смущал обнаженный живот или подчеркнутая грудь.

Время самых горячих купальников - это восьмидесятые. Ведь именно тогда стало модным обнажать часть ягодиц и носить крошечные лифы, которые едва прикрывали грудь.

В девяностых в моду снова вернулись цельные купальники. И произошло это благодаря волшебной актрисе Памеле Андерсон. Именно в таком пляжном наряде она появилась в популярном сериале "Спасатели Малибу".

К началу нулевых все снова изменилось, и цельные купальники снова стали считаться старомодными. В это время было модно носить мини-бикини, причем трусики обязательно должны были быть заниженными.

В 2020 году старые тренды снова вернулись. Сейчас главный модный хит пляжных трендов - слитный купальник классической посадки. Раздельные модели также актуальны, но только те, в которых трусики посаженные или на талии, или даже чуть выше.

На лето преимущественно девушки берут гардероб и получают легкие вещи. Но иногда эта пора бывает холодной, поэтому не стоит забрасывать далеко теплую одежду. Есть несколько вещей, которые спасут в прохладную погоду. Например, куртка-бомбер, которая последние несколько лет не выходит из моды. Эта вещь очень лаконичная и привлекательна.

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