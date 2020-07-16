Назвали одежду, которая должна быть в гардеробе для холодного лета

Сейчас в тренде удлиненные жакеты, которые согреют в холодное лето. Фото: pexels

На лето преимущественно девушки перебирают гардероб и оставляют легкие вещи.

Но иногда эта пора бывает холодной, поэтому не стоит забрасывать далеко теплую одежду, пишет "Уніан".

Есть несколько вещей, которые спасут в прохладную погоду.

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Например, куртка-бомбер, которая последние несколько лет не выходит из моды. Эта вещь очень лаконичная и привлекательна. С помощью бомбера можно разбавить абсолютно любой образ. Его можно надеть как под джинсы, так и под брючный костюм.

В прохладную погоду нас всегда спасают кофты или жакеты. Но кофты уже не в моде и надо подобрать жакет. Сейчас в тренде удлиненные жакеты.

Комбинезон - это очень практичная вещь, потому что никуда не будет задувать ветер. Их рекомендуют одевать тогда, когда хочется спрятаться в панцире от всего мира и от сильного ветра. Комбинезоны стильно смотрятся как с кедами, так и с босоножками. Нужно только правильно подобрать фасон.

Чтобы создавать стильные образы летом совсем не обязательно покупать новые вещи. Важно правильно стилизовать то, что уже есть и грамотно выбирать дополнения. Одним из таких дополнений являются аксессуары. Даже самые простые луки могут выглядеть невероятно если правильно дополнить их аксессуарами