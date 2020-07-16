Назвали одежду, которая должна быть в гардеробе для холодного лета

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 1962
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 621
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 450
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 207
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 558
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 378
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 333
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4662
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6534
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
6
3
6
21
5
Сказать &quot;стоп&quot; большим дырам: модные обломы этим летом по версии Андре Тана
Сказать "стоп" большим дырам: модные обломы этим летом по версии Андре Тана
В тренде - благотворительность: за покупку ювелирного украшения дарят оборудование для университета
В тренде - благотворительность: за покупку ювелирного украшения дарят оборудование для университета
Носки в сандалиях будут модными этим летом
Носки в сандалиях будут модными этим летом
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Украинский бренд оказался в списке Forbes за креативный подход к созданию масок
Украинский бренд оказался в списке Forbes за креативный подход к созданию масок
Видео
Все видео
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Презентовали фильм о коллекции Dior 1949 года
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Надя Дорофеева учит, как создавать модные образы
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Страшно красиво: как накраситься на Хэллоуин 2019
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1026
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4770
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1404
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3546
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2020
Просмотров: 333
Похвалився
Увечері відчуваю, що однієї таблетки мало. Зуб болить так, що випиваю другу. Ледве засинаю опівночі. Зранку не можу дочекатися дев'ятої години. ...
четверг, 16 июля 2020 22:46

Назвали одежду, которая должна быть в гардеробе для холодного лета

  Комментировать
Назвали одежду, которая должна быть в гардеробе для холодного лета
Сейчас в тренде удлиненные жакеты, которые согреют в холодное лето. Фото: pexels

На лето преимущественно девушки перебирают гардероб и оставляют легкие вещи.

Но иногда эта пора бывает холодной, поэтому не стоит забрасывать далеко теплую одежду, пишет "Уніан".

Есть несколько вещей, которые спасут в прохладную погоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие шлепанцы модно носить этим летом

Например, куртка-бомбер, которая последние несколько лет не выходит из моды. Эта вещь очень лаконичная и привлекательна. С помощью бомбера можно разбавить абсолютно любой образ. Его можно надеть как под джинсы, так и под брючный костюм.

В прохладную погоду нас всегда спасают кофты или жакеты. Но кофты уже не в моде и надо подобрать жакет. Сейчас в тренде удлиненные жакеты.

Комбинезон - это очень практичная вещь, потому что никуда не будет задувать ветер. Их рекомендуют одевать тогда, когда хочется спрятаться в панцире от всего мира и от сильного ветра. Комбинезоны стильно смотрятся как с кедами, так и с босоножками. Нужно только правильно подобрать фасон.

Чтобы создавать стильные образы летом совсем не обязательно покупать новые вещи. Важно правильно стилизовать то, что уже есть и грамотно выбирать дополнения. Одним из таких дополнений являются аксессуары. Даже самые простые луки могут выглядеть невероятно если правильно дополнить их аксессуарами

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали одежду, которая должна быть в гардеробе для холодного лета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Царскую семью закопали в трясинной яме посреди дороги

Путин упростил получение российского гражданства для Украинцев

Самое читаемое
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
Порноактриса в белом пуш-апе отпраздновала прирост 350 тыс. подписчиков всего за год
4
 Просмотров: 13059
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
Королева фитнеса в Европе доказала, что можно быть женственной и сексуальной, несмотря на мышечную массу
18
 Просмотров: 12465
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 11547
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 7551
&quot;В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности&quot;
"В квартире есть 80 мест, где можно спрятать ценности" Просмотров: 7533
Мода
Какие шлепанцы модно носить этим летом
Какие шлепанцы модно носить этим летом Просмотров: 2628
Какая модная вещь из прошлого снова стала актуальной
Какая модная вещь из прошлого снова стала актуальной Просмотров: 5607
Назвали модные аксессуары лета-2020
Назвали модные аксессуары лета-2020 Просмотров: 2682
Летние вечеринки под открытым небом: какие модные платья одеть
Летние вечеринки под открытым небом: какие модные платья одеть Просмотров: 2889
Эксперты посоветовали прически для волос цвета лаванды
Эксперты посоветовали прически для волос цвета лаванды Просмотров: 225
Больше всего комментируют
4
Украина движется не в том направлении - мнение народа
3
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
3
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
2
Эпоха бедности закончилась. "Слуга народа" носит кольцо за 9 минималок
2
Завтра Зеленский предложит кандидатуру главы Нацбанка. СМИ назвали 9 кандидатов
Голосов: 2943
Голосование Социологи говорят, что рейтинг Зеленского заметно снизился. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, за кого отдали бы голос?
  • Владимир Зеленский
  • Петр Порошенко
  • Юрий Бойко
  • Юлия Тимошенко
  • Святослав Вакарчук
  • Дмитрий Ярош
  • Игорь Смешко
  • Анатолиц Гриценко
  • Ульяна Супрун
  • Олег Ляшко
  • Испорчу бюллетень
  • Не пойду на выборы
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua