Раритетная одежда и коллекционирования свитеров: кто из звезд одевается в секонд-хенде

Американская певица Мадонна стремится быть непохожей ни на кого. И для этого она покупает вещи в любимых секонд-хенде. Она является постоянным покупателем в магазинах с употребляемым одеждой. Исполнительница уверена, что такую одежду не растиражируют, а это значит, что она уникальная.

Gazeta.ua подготовила, кто из звезд одевается в секонд-хенде.

Артистка Настя Каменских, более известная как NK, признавалась в одном из интервью, что считает секонд-хенды прекрасным местом. Как-то звезда купила там уникальную брошь.

Голливудская актриса Джулия Робертс часто обновляет гардероб в магазинах, где продают подержанные вещи. И кинозвезда не скрывает этого. Также ей нравится покупать одежду на рынках. Робертс является многодетной матерью, поэтому приучала детей с детства к экономии и брала с собой на шопинг в секонд-хенды.

Фото: instagram.com/madonna

Солист группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта рассказывал, что его друзья часто покупают вещи в секонд-хенде. А ему нравится находить там раритетные вещи.

Американская актриса Шэрон Стоун коллекционирует кашемировые свитера, которые покупает только в секонд-хенде и на блошиных рынках. Говорят, что это является одним из необычных пунктиков кинозвезды.

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Солист группы "Агонь", бывший участник Quest Pistols Константин Боровский признавался, что в начале карьеры часто покупал вещи в магазинах подержанных вещей. По его словам, именно там находил уникальные и экстравагантные наряды.

Украинка Елена Алексеенко с мужем живет в Стокгольме. Говорит, что в Швеции ее очень удивили магазины подержанных вещей. Здесь можно купить не только одежду, но и диван, лампу или картину на стену.