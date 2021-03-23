Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде

Грубые ботинки на шнуровке и массивной подошве, челси - дизайнеры поражают идеями обуви. В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок.

Наиболее актуальными весной будут прорезиненные сапоги. Звезды street style комбинируют эту модель с платьями и удлиненными жакетами, пишет Cosmopolitan.

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В тренде -грубые ботинки на шнуровке и массивной подошве, которые чаще всего выбирают модели. Хит прошлой осени - минималистичные челси - остается в моде. Можно сочетать и с весенними платьями, и с джинсами.

Фото: instagram.com/xeniaadonts

Зимой уютные панамки были наиболее модными среди звезд street style. Весной в тренде бейсболки: именно ими дополняют образ модниц. Этот головной убор уже перестали ассоциировать только со спортивным стилем. Теперь их сочетают с пиджаками строгого кроя, легкими юбками, классическими пальто.