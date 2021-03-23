 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 315
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 261
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 756
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1053
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
11 Просмотров: 2403
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1116
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 558
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1188
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 801
Фото
Все фото
16
5
6
7
6
Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде
Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Трендовое сочетание: как носить платье с брюками
Видео
Все видео
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Порекомендовали способы, как стильно носить узкий платок
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1116
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 477
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 846
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 252
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 801
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
вторник, 23 марта 2021 10:08

Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде
16

  Комментировать

Грубые ботинки на шнуровке и массивной подошве, челси - дизайнеры поражают идеями обуви. В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок.

Наиболее актуальными весной будут прорезиненные сапоги. Звезды street style комбинируют эту модель с платьями и удлиненными жакетами, пишет Cosmopolitan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трендовое сочетание: как носить платье с брюками

В тренде -грубые ботинки на шнуровке и массивной подошве, которые чаще всего выбирают модели. Хит прошлой осени - минималистичные челси - остается в моде. Можно сочетать и с весенними платьями, и с джинсами.

В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок
Фото: instagram.com/xeniaadonts
В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок
В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок
В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок
В новом модном сезоне не обойтись без стильных ботинок

Зимой уютные панамки были наиболее модными среди звезд street style. Весной в тренде бейсболки: именно ими дополняют образ модниц. Этот головной убор уже перестали ассоциировать только со спортивным стилем. Теперь их сочетают с пиджаками строгого кроя, легкими юбками, классическими пальто.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Прорезиненные сапоги и минималистичные челси: какая обувь будет в тренде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Запатентовали электрическую лампочку

В Тихом океане затонула космическая станция

Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Застрелили главного кандидата в президенты

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 55327
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 53255
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 28809
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6840
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 5526
Мода
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
С чем надевать трендовый головной убор этой весной
5
 Просмотров: 558
Собственный стиль в одежде: каким правилам следовать, чтобы его найти
Собственный стиль в одежде: каким правилам следовать, чтобы его найти Просмотров: 135
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
Микс серого с желтым: какие цвета следует выбирать в этом году
6
 Просмотров: 657
Мужчины обращают внимание на ногти - какой цвет маникюра их привлекает больше всего
Мужчины обращают внимание на ногти - какой цвет маникюра их привлекает больше всего Просмотров: 3861
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
Клетка и горох: какие принты будут актуальными в 2021-м
7
 Просмотров: 801
Больше всего комментируют
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
3
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Голосов: 19
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть