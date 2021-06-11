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понедельник, 14 июня 2021 09:25

Пояс за $1,5 тыс.: львовянка создает уникальные аксессуары
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Самые дорогие украшения, которые создала львовянка 36-летняя Наталья Угрин, - это расшитый пояс за $1,5 тыс., сумки за $1 тыс. и колье за ​​$600-700. Над украшениями мастерица работает вместе с мужем-художником Виталием Дончаком.

О том, от чего зависит цена на аксессуары и как создает украшения с любимым, поделилась с корреспондентом Gazeta.ua.

"Когда создала онлайн-магазин в 2010-м, заказов стало намного больше. Тогда и привлекла мужа к бизнесу. Мне не хватало ни сил, ни времени на такой объем работы. Виталий помогал мне в воспитании дочери, гулял с ней постоянно, этим позволял лишний раз поработать. Ни дня не провела в декрете. Я настоящая поклонница своего дела. И благодарна любимому за понимание, поддержку и помощь.

Над украшениями мастерица Наталья Угрин работает вместе с мужем-художником
Фото: предоставлено Натальей Угрин
Над украшениями мастерица Наталья Угрин работает вместе с мужем-художником
Над украшениями мастерица Наталья Угрин работает вместе с мужем-художником
Над украшениями мастерица Наталья Угрин работает вместе с мужем-художником
Над украшениями мастерица Наталья Угрин работает вместе с мужем-художником

Над всеми украшениями и аксессуарами работаю вместе с Виталием в кабинете-мастерской. Я придумываю основные составляющие будущего украшения: дизайн, модель, цветовую гамму. За мной также подбор материалов, форм и видов вышивки и плетения. Муж обеспечивает техническую поддержку: монотонную подшивку кожей, изготовление металлических оснований и выкроек. У меня на это терпения не хватает", - поделилась Угрин.

Цена на аксессуары зависит от стоимости коллекционного натурального камня, от сложности работы и времени, которое потратили на его создание.

"Самыми дорогими были полностью расшитые пояса по 1,5 тысячи долларов, сумки по тысяче долларов и колье по 600-700 долларов. Сам процесс зависит от вдохновения и наличия необходимых материалов. Если не хватает материала, бусин, кристаллов или камней, то процесс создания одного изделия может длиться более месяца, так как приходится ждать доставку из заморских стран.

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Но если все необходимые материалы под рукой, то на изготовление сережек или браслета нужно несколько дней, на массивное колье - недели две. На сумку или полностью расшитый пояс - месяц, а то и полтора. Это уже масштабная работа", - добавила мастерица.

Наталья Угрин из Львова создает уникальные украшения из бисера и натуральных камней в технике "Вышивка бисером". В этом ей помогает муж - художник Виталий Дончак. По специальности мастерица преподаватель английского языка и переводчица.

Автор: Ольга ГОНЧАРУК
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