Посоветовали, как выбрать кошелек

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1332
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2178
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 990
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3825
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2547
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4815
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
5
9
4
6
5
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
В Украине создали бренд экологической одежды - неординарные фото
&quot;Полностью натуральная&quot;: выбрали Мисс Украина Вселенная
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
Без проведения конкурса: выбрали &quot;Мисс Украина Вселенная-2020&quot;
Без проведения конкурса: выбрали "Мисс Украина Вселенная-2020"
Как выбрать юбку зимой - советы дизайнера
Как выбрать юбку зимой - советы дизайнера
Видео
Все видео
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Львовские дизайнеры представили одежду, которая светится
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Впервые музыку украинской группы использовали в рекламной коллекции мирового дизайнера
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Все-таки она вертится: ювелирный бренд представил эксклюзивную коробочку для кольца
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 216
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 333
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8505
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1035
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 23:46

Посоветовали, как выбрать кошелек

  Комментировать
Посоветовали, как выбрать кошелек
Не стоит покупать слишком маленький или большой кошелек. Фото: pixabay

При выборе кошелька стоит обращать внимание на многие факторы.

Одним из таких является внешний вид, в частности, цвет, размер и декор, пишут 24 Новини.

Любителям классики понравятся черные и коричневые матовые оттенки. Цвет и декоративные детали должны не очень рознится с основным направлением вашего гардероба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали модные дубленки в 2021-м

Также кошелек должен быть функциональным. Не стоит покупать слишком маленький или большой кошелек. Главное, чтобы деньги легко вынимались и не мялись. Отделений должно быть достаточно для купюр. Он должен вместить все необходимые деньги, карты и визитки. Кошелек также должен помещаться в сумку. Быть надежным, чтобы из него не выпадали монетки и другие важные вещи.

Специалисты также рекомендуют материалы, из которых должен быть сделан кошелек. Среди них: кожзам, текстиль, замша и экокожа. Лучше отказаться от кошельков из натуральной кожи, ведь этот материал нестойкий: за короткий промежуток времени появляются следы от сгибов, может потрескаться на холоде и быстро теряет свою красоту.

Модных тенденций для кошельков почти нет.

В новом модном сезоне корсет стал чрезвычайно популярным.Он добавляет в образы романтизма, поэтому специалисты советуют иногда его одевать, пишет Elle.Корсеты есть настолько модными, что их демонстрируют даже в мужских коллекциях. Дизайнеры придумали, как сделать корсеты более удобными и забрали металлические рамки или деревянные вставки, которые сковывали движения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Посоветовали, как выбрать кошелек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 23293
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 14760
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 12592
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 10872
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 8875
Мода
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
5
 Просмотров: 2556
В моду вошел корсет: как и с чем одевать
В моду вошел корсет: как и с чем одевать Просмотров: 423
Прошлый год принес новые модные тренды - какие из них стоит иметь в гардеробе
Прошлый год принес новые модные тренды - какие из них стоит иметь в гардеробе Просмотров: 567
Показали процесс создания новой сумки Dior
Показали процесс создания новой сумки Dior
 Просмотров: 189
Какой маникюр не стоит делать в 2021-м
Какой маникюр не стоит делать в 2021-м Просмотров: 360
Больше всего комментируют
7
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
Голосов: 746
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть