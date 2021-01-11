Посоветовали, как выбрать кошелек

Не стоит покупать слишком маленький или большой кошелек. Фото: pixabay

При выборе кошелька стоит обращать внимание на многие факторы.

Одним из таких является внешний вид, в частности, цвет, размер и декор, пишут 24 Новини.

Любителям классики понравятся черные и коричневые матовые оттенки. Цвет и декоративные детали должны не очень рознится с основным направлением вашего гардероба.

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Также кошелек должен быть функциональным. Не стоит покупать слишком маленький или большой кошелек. Главное, чтобы деньги легко вынимались и не мялись. Отделений должно быть достаточно для купюр. Он должен вместить все необходимые деньги, карты и визитки. Кошелек также должен помещаться в сумку. Быть надежным, чтобы из него не выпадали монетки и другие важные вещи.

Специалисты также рекомендуют материалы, из которых должен быть сделан кошелек. Среди них: кожзам, текстиль, замша и экокожа. Лучше отказаться от кошельков из натуральной кожи, ведь этот материал нестойкий: за короткий промежуток времени появляются следы от сгибов, может потрескаться на холоде и быстро теряет свою красоту.

Модных тенденций для кошельков почти нет.

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