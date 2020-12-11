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воскресенье, 13 декабря 2020 23:46

Посоветовали, как стильно носить джинсы зимой

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Посоветовали, как стильно носить джинсы зимой
Во многих образах есть общий знаменатель - джинсы. Фото: pixabay

Джинсы - это идеальный выбор не только для повседневности, но и для вечерних образов.

Они всегда будут ключевым элементом, с помощью которого можно "создать" неповторимый образ, пишет Tserial.

Во многих образах есть общий знаменатель - джинсы.Необязательно сочетать многие предметы, чтобы выглядеть модно. Достаточно всего двух. Выбирайте классические синие джинсы прямого силуэта и сочетайте их с интересным топом. Делайте ставку на яркие цвета для особого контраста, который приводит к гармоничному образу. Завершите образ ботинками на массивной подошве, чтобы создать повседневный образ на весь день.

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Белый цвет в последнее время идеально подходит для осенне-зимнего сезона. Чтобы создать яркий образ, который будет сопровождать вас с утра до вечера, выберите белый деним и сочетайте его с верхом с гламурными деталями, такими как пайетки. Чтобы ваша фигура выглядела стройнее, добавьте белые ботильоны.

Джинсы в сочетании с кардиганом помогут вам добиться хорошего результата. Отдайте предпочтение кардигану с принтом, один из его оттенков, должен быть в цвет ваших джинсов.

Также комбинации в стиле "деним + деним". Один из любимых наборов модниц подарит нам то обновление, которое мы ищем. Выберите джинсы с завышенной талией и джинсовую рубашку.

Свободные и широкие силуэты необходимые в ближайшие месяцы. Фактически, это одна из самых модних тенденций в этом сезоне. Так что, если вы хотите следовать правилам уличного стиля, купите широкие джинсы. Добавьте объемный блейзер.

Многие женщины основывают свой стиль на повседневной эстетике. Но это не значит, что нельзя при этом будет выглядеть роскошно. Выбирайте прямые джинсы и сочетайте их с белой рубашкой на пуговицах. Добавьте высокие каблуки эксцентричного оттенка и кожаную куртку.

Юбки, которые стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно, назвал украинский дизайнер Андре Тан. О том, какой крой, принт и материал выбрать он поделился на странице в Instagram.

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