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Как выбрать юбку зимой - советы дизайнера
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Андре Тан показал, как стильно носить юбки зимой
Фото: Instagram Андре Тана
Андре Тан показал, как стильно носить юбки зимой
Андре Тан показал, как стильно носить юбки зимой
Андре Тан показал, как стильно носить юбки зимой
Андре Тан показал, как стильно носить юбки зимой

Юбки, которые стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно, назвал украинский дизайнер Андре Тан.

О том, какой крой, принт и материал выбрать он поделился на странице в Instagram.

"Как дизайнер, свою первую юбку я пошил в 10 лет на курсе кройки и шитья. Как сейчас помню - это была юбка" Таня "на кокетке для моей сестры. Вообще, я за женственность, стиль и красоту. А юбка - это как раз три в одном! Ну и конечно же, это магнит для мужских взглядов ", - написал Андре Тан.

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Зимой стоит обратить внимание на кожаную юбку. По словам модельера, короткая кожаная юбка сыграет с вами злую шутку. А вот длина миди универсальная и практичная. Андре Тан с юмором заверил, что без нее женщинам нельзя выходить из дома.

Одевать шелковую юбку можно не только летом. Шелк прекрасно смотрится с шерстяным свитером путем игры фактур. Вот только длина и крой шелковой юбки, как отметил Андре Тан, не должны напоминать ночную рубашку.

Дизайнер утверждает, что юбка в клеточку - это просто фаворит этой зимы! Несмотря на то, что вариантов клетки есть множество, следует выбирать тот, который поможет продемонстрировать вашу индивидуальность.

Андре Тан отмечает, что трикотажная юбка является универсальной. Ее легко вписать в базовый гардероб и сочетать как с офисными рубашками, так и с гольфами с высоким воротником.

"Только откажитесь от слишком тонкого трикотажа - он будет создавать некрасивые складки", - посоветовал дизайнер.

Складки в юбке пляссе компенсируют отсутствие талии. В комплектах total look она придаст контраста фактур.

"Скажите" нет "некрасивым блестящим тканям!" - подытожил дизайнер.

Дизайнер Андре Тан посоветовал, как создать капсульный гардероб. До того, как его создавать, нужно выбросить те вещи, которые давно пылятся в шкафу, рассказал Андре Тан. По его словам, если очистить свой гардероб, можно приступать к новым покупкам. Сначала покупаем платье, затем юбки и брюки, дальше топы, свитера, верхняя одежда. Обувь и аксессуары подбираются отдельно и уже после того, как основные капсулы готовы.

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